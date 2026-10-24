El PP llama a la "reconquista y reconstrucción" de España desde Valladolid: "El 29N será un renacer"

El secretario general del PP, Miguel Tellado; los candidatos a las elecciones generales por Valladolid María Pardo y Jesús Julio Carnero; el presidente del PP provincial, Conrado Íscar, y la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco - PP

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha llamado a iniciar desde Valladolid, una provincia "muy importante" y donde aspira a lograr el tercer diputado, una etapa de "reconstrucción" de España para dejar atrás la "degradación" del "sanchismo" y "recuperar la democracia y la decencia", durante un acto en el que los representantes 'populares' de la ciudad y la provincia han defendido la necesidad de poner fin a la corrupción y al uso partidista de las instituciones.

El acto ha contado con la participación del secretario general del PP, Miguel Tellado; los candidatos a las elecciones generales por Valladolid María Pardo y Jesús Julio Carnero; el presidente del PP provincial, Conrado Íscar, y la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco.

De esta forma, la cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Valladolid, María Pardo, ha asegurado que las próximas elecciones representan una oportunidad para impulsar un "renacer" del país.

"Hoy aquí en Valladolid tenemos que empezar la conquista de las elecciones para la reconstrucción", ha afirmado, antes de incidir en que "hay que reconstruir España", un punto en el que la 'popular' ha explicado que, aunque se encontraba cómoda al frente de la Consejería de Educación y tenía una perspectiva favorable en esa responsabilidad, ha decidido dar un paso al frente porque considera que está en juego "mucho" y que se trata de "cosas muy serias".

En este sentido, ha agradecido al presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la confianza depositada en ella y su "generosidad" al facilitar su incorporación a la candidatura.

Durante su intervención, Pardo ha enumerado varias de las cuestiones que deben cambiar en España, entre ellas la "corrupción, el uso partidista de las instituciones, las presiones sobre el poder judicial y la presión fiscal".

También ha aludido a las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, al acceso de los jóvenes a la formación de una familia y a la seguridad de las mujeres.

"Basta de responsables del insulto y del indulto, basta ya, nosotros queremos servidores, no queremos impostores", ha proclamado, para después apelar a la movilización de su partido para afrontar las elecciones y defender que deben prevalecer la verdad, el esfuerzo y la limpieza.

PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS

Por su parte, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido la necesidad de un cambio político con Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo central.

Blanco ha reivindicado la necesidad de contar con un presidente del Gobierno que se centre en los problemas de los ciudadanos, las familias y los sectores productivos.

En este sentido, ha defendido que España necesita un dirigente que apueste por generar empleo y oportunidades, apoyar al campo y a la industria, facilitar la actividad de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas y ofrecer perspectivas de futuro a los jóvenes.

Asimismo, ha reclamado un presidente que defienda políticas de igualdad "efectivas y reales" y que evite los enfrentamientos entre comunidades autónomas, padres e hijos y hombres y mujeres.

"Yo quiero un presidente que nos permita hablar, que nos permita expresarnos, que nos permita opinar, que nos permita disentir, pero sobre todo quiero un presidente que nos respete", ha afirmado.

En materia de igualdad, Blanco ha reivindicado el papel del Partido Popular en la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2018 y ha asegurado que fue un Gobierno del PP el que dejó presupuesto para aplicarlo.

Frente a ello, ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de utilizar la igualdad con "fines propagandísticos" y ha cuestionado su gestión en esta materia, para después cargar contra el número de ministerios del Gobierno central y ha respaldado la propuesta de Feijóo de reducir su cantidad.

Para ilustrar sus argumentos, ha relatado que, desde que asumió en 2019 la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha tenido que trabajar con 15 ministros en las distintas áreas relacionadas con sus competencias, una situación que ha atribuido a los cambios y divisiones en la estructura ministerial.

ELECCIONES "MEDULARES"

El alcalde de la ciudad ha defendido que su presencia en la candidatura del PP al Senado responde a la necesidad de defender los intereses de Valladolid también desde Madrid, al tiempo que ha advertido de que las próximas elecciones del 29 de noviembre son "medulares, esenciales, fundamentales" para decidir "la España que los ciudadanos quieren o la que no quieren ".

"Defender Valladolid desde Valladolid es lo primordial, pero Valladolid no solo se defiende Valladolid, se defiende también, lógicamente, desde Madrid", ha afirmado Carnero, quien ha explicado que el trabajo en la Cámara Alta puede repercutir directamente en los intereses de la capital vallisoletana.

En este sentido, ha defendido que el Senado es la cámara de Representación Territorial, en la que están representadas las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

El regidor ha asegurado que su motivación para formar parte de la candidatura ha pasado de ser una "intuición" en 2023 a convertirse ahora en una necesidad que justifican cuestiones como el sostenimiento y la despoblación de la provincia.

Carnero también ha situado la convivencia en el centro del próximo ciclo electoral y ha reivindicado el proceso de apertura democrática iniciado hace medio siglo con la aprobación de la Ley para la Reforma Política de 1976.

"La España que queremos es la España de la convivencia", ha señalado, antes de defender que aquel periodo representó "la mayor arquitectura de convivencia que hemos hecho entre los españoles".

Carnero ha aprovechado su intervención para comparar la evolución de los presupuestos municipales de Valladolid, que está "pletórica", durante los últimos años y defender la gestión del actual equipo de Gobierno.

Por último, el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, ha asegurado que el partido está preparado para las elecciones del 29 de noviembre y ha fijado como principal objetivo conseguir el tercer diputado por la provincia en el Congreso de los Diputados.

Íscar ha defendido que la formación afronta la cita electoral con "ilusión", pero también "con los pies en la tierra", y ha reivindicado los resultados obtenidos en los últimos comicios como respaldo a su capacidad para competir.

A este respecto, ha recordado que el PP recuperó la mayoría en la Diputación de Valladolid en las elecciones municipales de 2023, con 14 diputados provinciales, obtuvo dos diputados y tres senadores en las generales y superó el 42 por ciento de los votos en las europeas.

Asimismo, ha destacado que la formación volvió a ser la fuerza más votada en la provincia en las últimas elecciones autonómicas, con seis procuradores.

Íscar ha atribuido estos resultados al trabajo de alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes que, a su juicio, conocen las preocupaciones de los vecinos y están a su lado.

El dirigente provincial también ha cargado contra la gestión de los ministros vallisoletanos del Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente y Ana Redondo.

Sobre el titular de Transportes, ha criticado los retrasos y cancelaciones ferroviarias y ha reclamado más inversiones, mantenimiento y gestión. "Los trenes no se arreglan a golpe de tuit", ha afirmado, antes de recordar las incidencias que afectaron a numerosos servicios ferroviarios el pasado 23 de junio en Valladolid por una avería eléctrica.