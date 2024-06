PP se muestra "cómodo" en la coalición con Vox, que no teme una ruptura del Gobierno en CyL

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha asegurado que su partido político está "cómodo" en la coalición de Gobierno que tiene con Vox, mientras que su homólogo en el Grupo Vox, Carlos Menéndez, ha asegurado que, en su caso, no tienen ningún temor a una ruptura de esa coalición.

Los dos han asegurado que su verdadero interés son los ciudadanos de Castilla y León y han ratificado que el acuerdo suscrito entre ambas formaciones "se está cumpliendo en su integridad" y está sirviendo para hacer avanzar a la Comunidad Autónoma en la senda de crecimiento que ambos partidos esperaban, en palabras del 'popular'.

De la Hoz ha añadido que en Castilla y León se están consolidando derechos y libertades, como ha asegurado Menéndez en una anterior intervención ante los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día del pleno de esta semana.

"Por lo tanto, nada que haga dudar del mantenimiento del Gobierno, y lo hacemos pensando en el beneficio de los ciudadanos de esta tierra", ha zanjado Raúl de la Hoz a preguntas de los periodistas respecto a que los resultados electorales del domingo puedan llevar a una ruptura del Gobierno o a dejar fuera a Vox.

"No, nosotros no tenemos ningún temor", ha contestado por su parte Carlos Menéndez que ha insistido en el "buen trabajo", en la sintonía y en los resultados de la gestión del Ejecutivo PP-Vox al que se ha referido como "un Gobierno que funciona, que escucha, que cumple y, por lo tanto, que legisla también".

"De ahí que mi respuesta sea rotunda, nosotros no tenemos absolutamente ningún miedo ni ningún temor y, además, por lo que conocemos a nuestros socios de Gobierno, lo que sí que tenemos claro también es que las decisiones que puedan llegar a tomar el Partido Popular o los dirigentes del Partido Popular no van a estar motivadas por lo que les digan unas u otras personas, ya sean sindicatos, ya sean asociaciones", ha añadido Menéndez.

Y preguntado por la tramitación de la proposición de ley de Concordia, uno de los acuerdos del pacto de gobierno entre ambas formaciones, ha explicado que no entra en el cupo de este periodo de sesiones y ha precisado que se tramitará en el primer pleno del próximo periodo de sesiones que empieza en septiembre.

"Los tiempos, cuando no dependen de uno mismo, pues no siempre son los que uno quisiera", ha asumido el portavoz del Grupo Parlamentario Vox que ha reconocido que "era muy difícil, por no decir imposible", que entrara para este periodo si bien ha garantizado la "normalidad" en un trabajo "fructífero y eficaz".