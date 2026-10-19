El PP de Segovia destaca que los Presupuestos de CyL elevan un 31,59% la inversión real en la provincia

Los procuradores José Luis Sanz Merino (izda); Francisco Vázquez, y Elena Rincón. - PP DE SEGOVIA

SEGOVIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores del Partido Popular por Segovia Francisco Vázquez, José Luis Sanz Merino y Elena Rincón, han valorado el proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2027, que asciende a 16.472 millones de euros y eleva, según su criterio, un 31,59 por ciento la inversión real en la provincia.

Para los procuradores 'populares' segovianos, el proyecto presupuestario es un 13,11 por ciento mayor que el último presupuesto aprobado, el de 2024. Según han señalado, las cuentas refuerzan los servicios públicos, impulsan la actividad económica y aumentan de forma notable los recursos destinados a la provincia.

Vázquez, que además es secretario autonómico del PPCyL, ha indicado que el presupuesto consolidado previsto para Segovia "alcanza los 686,19 millones de euros, un 24,53 por ciento más que en 2024". Según estas cuentas, "la inversión real prevista asciende a 100,73 millones, frente a los 76,54 millones del último presupuesto, lo que supone un incremento del 31,59 por ciento", ha manifestado, y ha añadido que "son cifras que se traducen en actuaciones concretas, empleo y mejores servicios para los segovianos".

El procurador ha contrapuesto las cuentas presentadas por Alfonso Fernández Mañueco "al abandono de las personas del Gobierno de Sánchez, que ha asfixiado a los españoles subiendo más de 100 impuestos en 8 años". Vázquez ha explicado que el modelo fiscal del PP se basa en "bajar impuestos para dinamizar la economía" y ha asegurado que la Junta demuestra que "se pueden blindar los servicios esenciales reduciendo la presión fiscal". Además, ha defendido que "para fijar población en los pueblos, se necesitan ventajas fiscales tangibles, con impuestos cero en el medio rural".

El proyecto destina 11.250 millones de euros a gasto social, el 82 por ciento del total, con 5.604 millones para Sanidad, 3.308 millones para Educación y 1.759 millones para Servicios Sociales. Asimismo, prevé beneficios fiscales por valor de 920 millones de euros, a través de 36 rebajas que beneficiarían a unos 704.000 contribuyentes.

En el ámbito económico, Vázquez ha destacado partidas como los 4,3 millones de euros para la aceleradora vertical de proyectos de emprendimiento, los 7,7 millones para la ampliación y urbanización del polígono industrial de Bernuy de Porreros y los 2,5 millones para actuaciones en el polígono de Abades.

Por su parte, Sanz Merino ha señalado que el proyecto "combina la atención a las necesidades cotidianas con inversiones de futuro". En sanidad, ha resaltado los 5,77 millones de euros para el Centro de Salud de Cuéllar y los 4,58 millones para la nueva infraestructura hospitalaria en Segovia, a los que se suman 79,09 millones para el funcionamiento de los centros sanitarios de la provincia.

En vivienda, ha explicado que las actuaciones previstas en la provincia ascienden a 13,44 millones de euros, con "casi 7 millones para vivienda protegida en alquiler y 3,56 millones para vivienda protegida en venta". También ha subrayado el apoyo al campo, con 1,84 millones para la modernización del regadío de El Carracillo, y partidas para prevención y extinción de incendios, abastecimiento de agua y depuración.

Rincón, por su parte, ha puesto el acento en la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. Ha citado inversiones educativas como los 2,67 millones de euros para el IES San Lorenzo y los 2,57 millones para el IES María Moliner, y ha añadido que el transporte escolar cuenta con 6,82 millones. En materia de movilidad, ha destacado los 4,4 millones para el nuevo vial de conexión entre la CL-601 y la estación del AVE.

Los tres procuradores han señalado que las cuentas incorporan medidas dirigidas a familias, jóvenes, autónomos y habitantes del medio rural, entre ellas la gratuidad educativa de 0 a 16 años, la primera matrícula universitaria gratuita, el acceso gratuito al transporte público mediante BUSCyL y las ayudas para obtener el carné de conducir.

Vázquez ha concluido que "este presupuesto combina responsabilidad económica, apoyo a las familias y una apuesta clara por los servicios públicos y el futuro de Segovia". Según ha afirmado, "frente a la incertidumbre, ofrece planificación e inversiones concretas para la provincia".