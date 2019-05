El PP de Valladolid acudirá a la Junta Electoral por la convocatoria de Pleno para aprobar la revisión del PGOU

Publicado 02/05/2019 17:34:53 CET

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Martínez Bermejo, ha asegurado este jueves que acudirán a la Junta Electoral provincial para pedirle que valore si es adecuada la convocatoria de un Pleno extraordinario el próximo 20 de mayo para aprobar provisionalmente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

En declaraciones a los medios de comunicación, el edil del PP ha definido esa convocatoria del Pleno para la aprobación del PGOU seis días antes de las elecciones municipales como una "pillería política", ya que entiende que esa norma urbanística "traslada la ideología de quien gobierna a la planificación global de la ciudad".

Por ello, ha afirmado que acudirán a la Junta Electoral para solicitarle que valore esa convocatoria y o bien la dé por buena o, en su caso, "pida al Gobierno municipal que anule el pleno, que no lo convoque".

Martínez Bermejo ha defendido que el planteamiento del grupo es que se trata de una "pillería política" y que no se debería haber convocado ese Pleno solo unos días antes de la cita con las urnas, sobre todo porque la revisión del PGOU "no es aceptada comúnmente por todos", pues ha afirmado que "gran parte de los vecinos no está de acuerdo, empezando por el proyecto de túneles y pasarelas".

Además, como no existe consenso entre los grupos municipales sobre la revisión, ha concluido que "lo lógico" sería convocar el Pleno ya después de los comicios.