PP y Vox frenan la PL de Igea que pedía un controlador independiente que vele por las formas de los altos cargos

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios PP y Vox han frenado este miércoles con sus votos mayoritarios la toma en consideración de una proposición de ley del procurador por Valladolid en el Grupo Mixto y exvicepresidente de la Junta en el Gobierno PP-Ciudadanos, Francisco Igea, para que Castilla y León cuente con un organismo independiente que vele por las formas de los altos cargos con el objetivo de "frenar entre todos" la "degradación" de la vida pública.

"Este es un asunto importante", ha reivindicado el proponente que se ha mostrado convencido de que su propuesta legislativa para modificar la composición del Comité de Ética Pública de Castilla y León podía contribuir de forma favorable "en estos tiempos de polarización en los se habla mucho también de regeneración democrática".

Igea ha ironizado sobre la "ensalada" que hay en estos momentos en la Comisión de Ética Pública entre lo que es éticamente reprobable y penalmente punible y ha puesto como ejemplo que este organismo se acogiese a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional tras analizar las manifestaciones "francamente reprobables" del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, a las puertas de la sede del Partido Socialista o las puertas del Balneario de Medina del Campo donde estaban refugiados unos migrantes.

"Su único interés es parecer un ejemplo de equidad y pulcritud democrática", ha respondido por su parte el procurador de Vox Ignacio Sicilia Doménech que ha acusado a Francisco Igea de proponer un cambio por el simple hecho de que no le ha gustado una resolución de la Comisión Ética Pública de Castilla y León "porque no la controla".

Ignacio Sicilia ha comparado además la proposición de ley impulsada por Francisco Igea con "una pataleta" del político vallisoletano para "tapar su transfuguismo" de unos partidos que, en su opinión, ha usado "como plataforma de promoción personal".

"Señor Igea, no es usted el mejor ejemplo de ética política desde luego. Quizás sea un ejemplo de cómo ir cerrando partidos, pero no como ética política", ha zanjado el procurador de Vox en su turno en contra de la toma en consideración de esta PL que no ha usado el Grupo Popular, que ha mantenido su decisión de no interpelar a Igea quien, en el debate de otra PL, ha advertido al PP de que no se ganan el respeto de nadie con el "acoso" y "la destrucción del que consideran enemigo".

"Espero que en algún momento sean capaces de reconducir su posición", ha deseado Francisco Igea para añadir: "Lo que ustedes hacen aquí no es parlamentarismo, es acoso, es destrucción personal".

Por su parte, el Grupo Socialista sí se ha mostrado a favor de la toma en consideración de la PL, justificado fundamentalmente por la "falta de imparcialidad" en la designación de los integrantes de la citada Comisión que el procurador Luis Briones ha comparado con "un nuevo cortijo" y con "una tapadera con apariencia de legalidad" cuando, según ha lamentado, este organismo ha perdido su función propia de transparencia y dependencia al depender políticamente y jerárquicamente del Ejecutivo.

"Ya se lo advertíamos nosotros", ha rememorado el procurador socialista que ha insistido en que es "inviable democráticamente" que una Comisión de Ética Pública esté presidida por un consejero o por un alto cargo y que esté adscrita, además, a la propia Consejería.

"Parece un auténtico dislate y alejada, sin duda alguna, de la realidad social, cuando parecería lógico que ésta dependiera del Parlamento e, incluso, asignada al Procurador del Común, al Comisionado de Transparencia, al Consejo Constitucional, etcétera", ha relatado Briones que ha lamentado la falta de ejemplaridad "en las dos cabezas del Ejecutivo" --en alusión al presidente y al vicepresidente-- con "gestos vergonzosos, insultos y amenazas".

También se ha mostrado partidario de la toma en consideración de la PL el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, para que "al menos" se pueda debatir "aunque luego la rechacen", ha asumido.

"Es verdad, señorías del Partido Popular y Vox, que la ética y ustedes son un oxímoron", ha ironizado el político de la formación morada que ha rechazado que el PP pueda ser "juez y parte" cuando se analizan "comportamientos absolutamente contrarios a la ética", como ha achacado a Juan García-Gallardo tras acudir "megáfono en mano a proferir insultos" ante la sede de un partido o a "criminalizar" a los migrantes.

Fernández ha lamentado que PP y Vox mantengan la "táctica de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como" para seguir siendo "juez y parte y ustedes", una estrategia con la que "continuarán mancillando y continuarán manchando todo aquello que tiene que ver con la regeneración política y democrática en esta Comunidad, lo cual es bastante deplorable", ha zanjado.

También han votado a favor de la toma en consideración de la PL de Igea los procuradores del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! en el objetivo de reforzar el proceso de designación para asegurar una mayor independencia de los miembros de la Comisión de Ética Pública para que sus decisiones "sean justas y equitativas" y contribuyan al fortalecimiento de la democracia y al buen gobierno de la Comunidad Autónoma.

La procuradora soriana Leila Vanessa García Macarrón ha hecho especial hincapié en la función sancionadora de la Comisión de Ética Pública y ha detectado "varias incongruencias" que, en su opinión, "merecen una reflexión profunda", como la concentración de todo el procedimiento sancionador en un único órgano puesto que plantea "serias dudas sobre la imparcialidad".