Prádena (Segovia) se ilumina con música de piano y velas en la VII 'Noche en Blanco y Negro'

PRÁDENA (SEGOVIA), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio segoviano de Prádena se ha iluminado este sábado con música de piano y velas en la séptima edición de 'Noche en Blanco y Negro' que organiza la Diputación de Segovia y a la que acudieron el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, y el vicepresidente y titular de Cultura, José María Bravo.

El festival de pianos en el exterior ha contado con seis agrupaciones musicales que actuaron durante más de cuatro horas con un variado repertorio de ritmos que fue desde la música de cámara hasta la folclórica, pasando por el pop, el flamenco fusión, el jazz, el soul o rhythm and blues, según ha indicado la Diputación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el evento se ha desarrollado en tres escenarios ubicados en diferentes puntos emblemáticos del municipio. En este sentido, la parte trasera de la iglesia de San Martín ofreció un telón de fondo histórico para las interpretaciones "más íntimas y clásicas".

Asimismo, la Plaza Mayor de Prádena se convirtió en un punto de encuentro, mientras que el Antiguo Telar, situado en la zona de El Enebral, añadió un toque de rusticidad y nostalgia.

VII 'NOCHE EN BLANCO Y NEGRO'

El evento comenzó a las 19.30 horas con el espacio de 'Piano libre', donde pianistas amateurs y estudiantes tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades con improvisaciones y actuaciones espontáneas.

A partir de las 20.30 horas comenzaron simultáneamente en los tres escenarios las diferentes actuaciones. El pianista Manuel Tévar, junto con clarinetista Irene Ces, agrupados en el Dúo Bela Kovacs, interpretaron algunos tangos de Piazzolla, así como obras de Klezmer y clásicos de Cinema Paradiso.

Por su parte, la compositora Erika López mostró su versatilidad como artista a través de la fusión de temas pop con ritmos de folk y de jazz, y aderezando cada obra con una voz "cargada de personalidad".

Igualmente, los hermanos Yael Levi y Darío Meta interpretaron un repertorio de rhythm and blues y new soul, en el que no faltó la Diva del Soul, Amy Winehouse.

Además, los amantes del flamenco tuvieron la ocasión de disfrutar del bajista Kostan González y del pianista flamenco, Lorenzo Moyá, que se arrancaron por bulerías y rindieron su "particular y humilde" homenaje a Paco de Lucía.

Del mismo modo, Moriles, acompañado por Ignacio 'El Buho' Vidaechea, rindieron culto a la improvisación con un repertorio jazzístico que también quiso hacer un guiño al sur, con el tema que eligieron para el concierto final, 'La Leyenda del Tiempo', de Federico García Lorca y Ricardo Pachón.

La séptima edición también contó con la actuación de Sandra Cassanova y Vicente Uñón, que contaron con un repertorio de música clásica que dejó para el postre el primer movimiento de la 'Sinfonietta Op. 49' para piano a cuatro manos de Nikolai Kapustin.

Más adelante, hacia las 21.15 horas se produjo el clásico encendido de las velas y que prendieron hasta medianoche, momento en el que tuvo lugar el concierto conjunto de las seis agrupaciones musicales en el escenario ubicado en la Plaza de Mayor.

Finalmente, Bravo ha resaltado la importancia de este evento "único" como un encuentro "obligatorio para los amantes del arte y la música", y ha recordado que la próxima edición de 'Noche en Blanco y Negro' será en la Villa de Cuéllar.