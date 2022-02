Presencia de CyL este sábado en la gala de los Goya

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vallisoletanos Óscar de la Fuente y Arturo Dueñas, el abulense David Galán Galindo, la segoviana Esther García o el leonés Néstor López compiten con sus diferentes trabajos en la gala de los 36 Premios Goya que se celebrará este sábado, 12 de febrero, en Valencia.

En concreto, el actor Óscar de la Fuente, natural de Medina del Campo, aspira a hacerse con el Goya a Mejor Actor Revelación por su participación en 'El buen patrón', película favorita para esta edición de los galardones y que ha batido el récord de candidaturas para un filme al conseguir nada menos que 20.

De la Fuente compite por el premio con su compañero de reparto Tarik Rmili, así como con Chechu Salgado por su papel en 'Las leyes de la frontera' y Jorge Motos por su actuación en 'Lucas'.

Asimismo, la segoviana Esther García, natural de Cedillo de la Torre, comparte la producción de 'Madres Paralelas' --nominada a Mejor Película-- con Agustín Almodóvar, categoría en la que se enfrenta a 'El buen patrón', 'Libertad' y 'Maixabel'.

Por su parte, el abulense David Galán Galindo forma parte del equipo de dirección, junto con Esaú Dharma y Pablo Vara, de la cinta 'Gora automatikoa', nominada como Mejor Película de Animación, categoría en la que también compiten 'Mironins', 'Salvar el árbol' (Zutik!) y 'Valentina'.

'Gora automatikoa' narra el empeño de un director sin éxito y sus compañeros de aventuras cinematográficas para hacer una película de animación que aproveche las normas de la Academia y se convierta de forma automática en aspirante al Goya en esa categoría, al hilo de lo ocurrido en la edición de 2021 con 'La gallina Turuleca'.

SÁTIRA DE LOS PREMIOS

Esta historia, cargada de humor, se convierte en una sátira del mundo de los premios y las dificultades de la industria audiovisual, aunque lo hace "desde el buen rollo", como defiende Galán Galindo, quien comparte la dirección y el guión del proyecto con Esaú Dharma y Pablo Vara.

Galán Galindo --quien el año pasado estuvo nominado por 'Orígenes secretos' a Mejor Guión Adaptado-- ha admitido que conseguir un Goya supondría "un espaldarazo" para la película, pues favorecería su adquisición por plataformas para su difusión, al tiempo que para los creadores aporta un "prestigio" que facilita "levantar" una siguiente producción. "El hecho simplemente de estar nominado ya es para toda la vida", ha enfatizado.

En la categoría de Mejor Cortometraje Documental compiten dos trabajos con sello castellanoleonés, se trata de 'Dajla: cine y olvido', dirigida y producida por el vallisoletano Arturo Dueñas, y 'Mama', dirigida por Pablo de la Chica y entre cuyos productores se encuentra el leonés Néstor López --junto con David Casas Riesco, David Torres Vázquez, Diego Urruchi, Eduardo Jiménez, Fernando J. Monge, Jordi Rubio, Kathleen Mcinnis, Miguel González y Soo-Jeong Kang--.

López es productor, además, de 'Nacer', título que aspira al Goya a Mejor Cortometraje de Animación bajo la dirección de Roberto Valle y en el que también participan como productores Carlos Valle e Iván Miñambres.

'Nacer' se disputará el premio con 'Proceso de selección', de Carla Pereira; 'The Monkey', de Lorenzo Degl'Innocenti y Xosé Zapata, y 'Umbrellas', de Álvaro Robles y José Prats.

'Nacer' traslada al espectador a España, 1994. Maravillado con la noticia de tener un hermano, el niño Carlos va cambiando de parecer a medida que se acerca el día del parto, momento en que deberá enfrentar una cascada de emociones nueva.

ALEGRÍA Y EMOCIÓN

En declaraciones realizadas a Europa Press el día en que se conocieron las nominaciones, Óscar de la Fuente subrayó la alegría y la emoción con la que recibió la noticia, la cual le llegó "por sorpresa".

"Me lo han dicho y me he puesto a llorar y a reír a la vez", admitió el intérprete, que se mostró "muy agradecido" por la decisión de la Academia de Cine, ya que supone un reconocimiento a más de dos décadas de trabajo por parte de la interpretación por parte de sus compañeros de profesión.

Tras cosechar distintos reconocimientos en distintos países como México o India con su cinta, Arturo Dueñas ha admitido la visibilidad que una candidatura a los Goya supone a la hora de poder "dar el salto" y contactar con inversores para nuevos proyectos.

Asimismo, Dueñas considera la nominación como un premio "para toda la industria audiovisual de Castilla y León", aunque se reconoce inconformista y aspira a traerse de Valencia el preciado galardón.

'Dajla: cine y olvido' pone voz e imagen a la situación que padecen los refugiados saharauis, aspira a llevarse el Goya a Mejor Cortometraje Documental.

Una de sus contrincantes será 'Mama', bajo la producción del leonés Néstor López, película rodada en la República Democrática del Congo que acumula premios en el Festival Madrid Intera 7arte o en el Festival Internacional de Cine de Almería.

"MINUSVALORACIÓN" DE LOS CORTOS

Precisamente López ha criticado la "minusvaloración" que, a su juicio, se tiene del cortometraje frente al largo, a pesar de que, como sostiene, su complejidad y dificultad son similares y "lo único que los diferencia es su duración".

Además, ha señalado el intenso trabajo realizado para la promoción de sus proyectos de cara a la consecución del galardón, una tarea ardua que, sin embargo, ha disfrutado "muchísimo".