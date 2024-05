La presidenta de los Logopedas insta a crear en toda España la figura del facilitador judicial

Garantiza así los derechos de aquellas personas con discapacidad con graves dificultades de expresión en procesos judiciales



VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo General de Colegios Profesionales de Logopedas, Ana Vázquez, ha felicitado a la Comunidad de Madrid por la regulación de la figura del facilitador judicial, de vital importancia para garantizar los derechos de defensa de personas con discapacidad en procesos judiciales, y ha instado al resto de comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, para que "tomen buena nota" de esta iniciativa pionera.

El llamamiento de Vázquez se produce ante el recientemente publicado Decreto 2/2024, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el servicio y se regula la figura del personal experto facilitador para prestar apoyo a las personas con discapacidad en las sedes judiciales de dicha autonomía, por el que se materializa este servicio por primera vez en España, como garantía del derecho de defensa de las personas con discapacidad.

En este sentido, la máxima responsable de los logopedas en España, en declaraciones a Europa Press, recuerda que lo realizado por Madrid no es sino regular lo que ya se recoge por ley y, por este motivo, ha hecho un llamamiento para que el resto de autonomías "tomen buena nota por que las buenas costumbres hay que copiarlas, no dejarlas en barbecho".

Así, Vázquez se ha fecilitado por la repercusión de esta nueva figura no sólo en la propia profesión sino, fundamentalmente, por todas aquellos ciudadanos beneficiarios, en alusión a personas con discapacidad que presentan graves problemas en la comunicación oral (entre otras, personas con Alzheimer, afasia, parálisis cerebral, autismo...) que hasta ahora no tenían garantizados sus derechos de defensa por cuanto ni siquiera contaban con alguien que, en sede judicial o en una comisaría, pudiera transmitir fielmente su testimonio.

"Esta figura es un hito en comunicación. En el ámbito de la comunicación no hay ninguna duda, el profesional que puede ayudar a estas personas es un logopeda. Por poner un ejemplo, si uno tiene una fractura de cadera no acude a un peluquero ni a un veterinario, requiere los servicios de un traumatólogo; pues bien, aquí ocurre lo mismo, en comunicación el que tiene la facultad y la capacitación es el logopeda", precisa Vázquez.

Desde la institución se aprovecha para subrayar la importancia de la Logopedia, entendida como profesión sanitaria, ya que se enfoca específicamente en la comunicación humana y en las alteraciones que esta pueda experimentar, lo que la convierte en una garantía del derecho fundamental de defensa de las personas que se vean aquejadas de cualquier patología y que les impida comunicarse de una forma efectiva, garantizando la igualdad de armas en el procedimiento.

Gracias a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, las personas que no pueden comunicarse de forma tradicional, serán atendidas a partir de ahora y apoyadas por logopedas, que actuaran facilitando la comunicación desde una disciplina científica basada en una dilata experiencia clínica diaria.

Se convierten así en la salvaguarda de sus derechos logrando que la persona quede por encima de sus patologías, sin que éstas puedan restarles garantías constitucionales, motivo por el cual, la entidad colegial nacional insiste en felicitar a la Comunidad de Madrid por ser "pionera" en materializar esta figura y abrir la puerta a una disciplina que aunque joven ya está consolidada, pues la Logopedia existe desde hace más de tres décadas en España, siendo el mejor apoyo que se puede brindar a estos colectivos que hasta ahora veían mermadas sus intervenciones en los procedimientos judiciales, por falta de este profesional de la comunicación, que puede ser vital a la hora de dirimir controversias jurídicas y garantizar una satisfacción procesal.

AYUDA TAMBIÉN A EXTRANJEROS

Sin embargo, el Consejo advierte de que el facilitador, no solo puede ayudar a las personas con discapacidad, pues existen otros muchos colectivos que se pueden beneficiar de esta disciplina como son los extranjeros que no conocen bien el idioma o personas con baja alfabetización, a las cuales la logopedia también tiende su mano para ser un apoyo y defensa de sus derechos en el plano de la comunicación humana dentro de una sala de vistas.

Esperamos que todas las comunidades autónomas sigan el ejemplo de la Comunidad de Madrid, y en poco tiempo se cuente con profesionales de la comunicación expertos en la misma, dando a la Logopedia el papel que merece habida cuenta de su formación específica en la materia de la que se benefician múltiples colectivos, como ya ocurre en muchos países de nuestro entorno, donde el facilitador es la norma y no la excepción, lo cual es la base de un estado de derecho donde se respetan las garantías constitucionales de todos sus ciudadanos, tengan reconocida un grado de discapacidad o no, porque entendemos que no puede hacerse ya de otra manera y que dado este primer paso, en la Comunidad de Madrid, solo queda seguir avanzando hacia un futuro donde se consolide esta nueva figura, basada en esa sólida formación en comunicación.