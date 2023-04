La procesión General, con 33 pasos, convierte el centro de Valladolid en un museo al aire libre

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han llenado las calles de Valladolid este Viernes Santo para contemplar la procesión General, con los 33 pasos que la conforman, y que ha convertido el centro de la ciudad en un museo al aire libre.

La capital vallisoletana ha estado desde primera hora de la tarde abarrotada con turistas y devotos a la espera de la salida de la ansiada procesión.

De igual manera, el tiempo ha acompañado durante todo el día con temperaturas máximas de 23 grados y el cielo ha permanecido durante el transcurso del día despejado y soleado.

En la procesión general, la más importante de todas las que se celebran en Valladolid y la de mayor interés artístico e iconográfico de España, participan 20 cofradías que acompañarán a los 33 pasos que representan las escenas más destacadas del Nuevo Testamento .

Desde antes de las 19.00 horas, las 20 cofradías que participan en el acto religioso popular han situado sus pasos a partir de la calle Angustias, encabezados por el Jesús de la Esperanza y La Sagrada Cena, que han abierto la procesión a partir de las 19.30 horas.

Esta procesión es considerada cómo la fiel representación de la Pasión y Muerte de Cristo, desde la Sagrada Cena hasta el Entierro en el Santo Sepulcro, que desfilan precediendo a Nuestra Señora de las angustias.

'Jesús de la Esperanza', 'La Sagrada Cena', 'La Oración del Huerto', 'El Prendimiento', 'Las Lágrimas de San Pedro', 'Preparativos para la Flagelación', 'El azotamiento', 'El señor atado a la columna', 'Ecce-Homo', 'Nuestro Padre Jesús Nazareno', 'Camino del Calvario', 'Preparativos para la Crucifixión', 'Cristo Despojado', 'Cristo del Perdón', 'La elevación de la Cruz', 'Padre, perdónales porque no saben lo que hacen', 'Hoy estarás conmigo en el paraíso', 'Madre, ahí tienes a tu hijo', 'Dios mío, por qué me has abandonado', 'Sed tengo', 'Todo está consumado', 'En tus manos encomiendo mi espíritu', 'Santísimo Cristo de la Luz', 'Santo Cristo de la Preciosísima Sangre', 'San Juan Evangelista', 'El descendimiento', 'La Vera Cruz', 'Cristo de la Cruz a María', 'La Quinta Angustia', 'La Santa Cruz Desnuda', 'Cristo Yacente', 'Santo Sepulcro' y 'Nuestra Señora de las Angustias' escenificarán en las calles vallisoletanas la Pasión de Cristo.

El recorrido comienza en la calle Angustias, desde donde se dirigirá por la Bajada de la Libertad, Fuente Dorada y Ferrari hasta la plaza Mayor, donde se han instalado unas gradas para que se pueda contemplar la escena en uno de los momentos de mayor recogimiento.

SALVE POPULAR Y BENDICIÓN DEL ARZOBISPO EN LAS ANGUSTIAS

La procesión general, una de las que despierta una mayor expectación entre los vallisoletanos y visitantes, que desde horas antes de su comienzo ocupan las aceras de las calles por donde discurre, se encamina después hacia la Plaza de Zorrilla y, por Miguel Íscar, Duque de la Victoria, desde donde se dirigirá a la plaza Cánovas del Castillo, lugar donde finalizará el acto religioso.

Sin embargo, los vallisoletanos devotos tendrán aún que cumplir con un nuevo ritual, en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, donde una Salve popular despedirá a la imagen de la Virgen, que queda en silencio hasta la alegría de la Pascua.