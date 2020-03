Profesores de música de Salamanca ofrecen vídeos musicales para hacer más llevadero el confinamiento

SALAMANCA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, con la colaboración de los profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza, vídeos musicales en redes sociales y en su canal de Youtube, dirigidos a todas las personas que estos días permanecen en sus casas cumpliendo el decreto de estado de alarma.

Hay numerosos estudios que señalan que la música tiene un impacto positivo sobre la ansiedad y el estado de ánimo, por este motivo los profesores de la escuela han grabado distintas interpretaciones de temas musicales con el objetivo de "hacer más agradable y llevadera la estancia en casa de los ciudadanos", ha explicado el consistorio.

El tipo de música que interpretarán, con una difusión distinta cada dos días, abarca desde la música clásica y la popular, al blues y a los temas infantiles con el propósito de ayudar en el tiempo de asueto por el confinamiento.

Así, por ejemplo, el director de la escuela, Orlando Hechavarría, interpretará 'The Flintstones'; el profesor de batería y percusión Javier Barragués, la canción 'Hoy puede ser un gran día' de Joan Manuel Serrat; Nicolás Latorre, profesor de violín, un fragmento de la 'Pequeña serenata nocturna' para cuerdas de Mozart; Alejandro Céspedes, profesor de piano, el 'Concierto italiano' de Johann Sebastian Bach; la profesora de clarinete Noemí Estévez, 'Voy a ser el Rey León'; y Pablo González, el profesor de flauta travesera, 'Color of the wind'.