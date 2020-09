Profesores de la UCAV participan en una publicación europea sobre cooperación interregional y emprendimiento

ÁVILA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los profesores de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) e investigadores del grupo DEKIS, los doctores Ricardo Reier Forradellas y Sergio L. Náñez Alonso, han participado en la publicación del libro 'Business, Economics and Science: Common Challenges', dedicado a la cooperación interregional y emprendimiento.

Esta publicación a nivel europeo se centra en la búsqueda de métodos eficaces para el desarrollo económico y social de distintas regiones de la Unión Europea, en la que los profesores de la UCAV se han centrado en la propia situación de la provincia de Ávila, y de la Comunidad de Castilla y León, han informado a Europa Press fuentes de la universidad.

El proyecto se ha desarrollo dentro de los programas de financiación ofrecidos por la Unión Europea a través de European Regional Development Fund, en concreto a través de fondos interregionales que derivan del proyecto de investigación 'Economic development through active cooperation between universities and enterprises in the Polish-German border region'".

El libro ha sido publicado por la editorial italiana Filodiritto editore, con sede en Bolonia y está disponible para su consulta gratuita en este enlace.

Los profesores de la UCAV, han contribuido a esta obra con tres capítulos cuyos títulos son: 'Development of Rural Entrepreneurship as Population Fixer: Case of Province of Ávila', 'Tax Incentives in Rural Environment as Economic Policy and Population Fixation. Case study of Castilla-León Region' y 'Tax Benefits Regarding the Party in the Government in the Spanish Regions: Its Use as a Fiscal Policy in Favour of Families'.