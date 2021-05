El PSCL usará "todos los instrumentos" a su alcance si la Junta incumple el mandato de las Cortes sobre conciliación

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha advertido este jueves de que el PSOE usará "todos los instrumentos democráticos y legales a su alcance" en el caso de que la Junta de Castilla y León no cumpla el mandato de las Cortes que obliga a establecer medidas de conciliación a partir del próximo martes, 1 de junio, cuando comienza la jornada reducida en los colegios, que se repetirá al principio y al final del siguiente curso, 2021-2022.

"Me parece absolutamente impensable --que no vayan a cumplir-- por antidemocrático", ha aseverado la viceportavoz del Grupo Socialista que he reivindicado la "buena noticia para las familias de Castilla y León" que supuso la aprobación ayer de una PNL del PSOE apoyada por la procuradora no adscrita María Montero para resolver un "auténtico problema" con la puesta en marcha de actividades que garanticen la conciliación ante la reducción a cuatro horas de la jornada lectiva durante los meses de junio y septiembre.

Tras recordar "al PP y a sus conversos --Ciudadanos--" que, fruto de la moción de censura, ya no cuentan con mayoría absoluta en las Cortes, Barcones ha advertido de la tentación de que el Gobierno conjunto se convierta en un "antisistema" y opte por la insumisión de la soberanía popular representada en las Cortes que, según ha reiterado, ha instado a tomar medidas de conciliación a partir del 1 de junio.

"Sería algo tremendamente escandaloso en pleno lodazal", ha considerado Barcones quien, tras recordar que los gobiernos están para resolver problemas y no para crearlos, máxime en este momento de pandemia de coronavirus, ha asegurado que los socialistas no van a ceder "ni un milímetro" en el cumplimiento de las medidas acordadas en las Cortes.

"Que lo asuman, ya no tienen mayoría", ha sentenciado Barcones que ha aclarado que el cumplimiento del mandato de las Cortes no beneficia al PSOE sino a las miles y miles de familias de Castilla y León que tienen que conciliar sus trabajos con el cuidado de sus hijos y ha constatado el problema que supondrá ahora cómo organizarse cuando el colegio acabe a las 13.00 horas tanto en junio como en septiembre.

Dicho esto, ha tirado de ironía para afirmar que no le cabe en la cabeza que Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea vayan a convertirse ahora en insumisos y en unos antisistemas porque "no es una posibilidad democrática".

Por este motivo, la viceportavoz socialista se ha mostrado esperanza al respecto en que la Junta esté trabajando "de manera muy activa" desde este mismo jueves para que las medidas de conciliación estén en marcha a partir del martes 1 de junio "para que miles de familias vivan más tranquilas".

Barcones ha realizado estas declaraciones con motivo de una rueda de prensa ofrecida en Valladolid tras reunirse con el secretario provincial, Luis Escarda, y con otros cargos socialistas, para analizar el Plan Sectorial de Prevención y de Extinción de Incendios de la Junta que, según ha reprochado, llega catorce años tarde a lo que ha añadido que, de cumplirse la previsión presupuestaria, tardará hasta 85 años en tener efecto.

La viceportavoz del Grupo Socialista ha reprochado a la Junta que haya perdido una oportunidad con los fondos New Generation que, según ha lamentado, sólo contienen una biblioteca de proyectos de 35 años de promesas incumplidas en la Comunidad y la "incapacidad manifiesta" de poner en marcha proyectos a futuro.