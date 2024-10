PSCyL se plantea "seriamente" la abstención al Techo de Gasto pero pide "reciprocidad" ante el PGE

También reclama el apoyo de los 'populares' para la tramitación de las cuentas en ayuntamientos gobernados por el PSOE

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se plantea "seriamente" la abstención del Grupo Parlamentario Socialista en la votación del Techo de Gasto en el Pleno de las Cortes el próximo miércoles, paso previo para la tramitación del Presupuesto General de la Comunidad, aunque ha exigido "reciprocidad" y que el PP facilite en el Congreso la tramitación de la Senda de Estabilidad para avanzar en las cuentas nacionales, algo que ha extendido a los ayuntamientos en los que gobierna el PSOE.

Tudanca ha explicado su posición tras mantener una reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, con el fin de avanzar en esta negociación después de que Vox haya rechazado cualquier pacto y ya haya avanzado su 'no' a estas cuentas. "La pelota ahora está en el tejado de la Junta, hemos quedado en seguir hablando, la puerta está abierta para seguir dialogando con transparencia y serenidad".

Tudanca ha asegurado que el PSOE está hoy "más cerca" que ayer de una abstención sobre el Techo de Gasto. "Es una decisión que tomaremos con responsabilidad y coherencia y por el interés general, pedimos reciprocidad y generosidad en ayuntamientos y en el Estado en aras a los intereses Castilla y León y por el bien del conjunto de nuestro país", ha explicado.

Así, ha señalado que si finalmente la Junta no da este paso para asegurar la "reciprocidad" que reclama el PSOE se mantendrá el diálogo. "La votación del miércoles no es el final de camino, se produzca un acuerdo o no hay margen para el diálogo puerta abierta", ha defendido tras insistir en que esta posible abstención se plantea ante la salida de la "extrema derecha" del Gobierno.

"Estamos en un momento crítico, diferente e inédito en la historia de Castilla y León, lo difícil no significa que sea imposible, vamos entre todos ha intentar que lo difícil se convierta en factible", ha subrayado en referencia a que la Comunidad cuenta con un gobierno del PP en minoría, así ha insistido: "La pelota está en su tejado, si no se mueven, si siguen en el mismo planteamiento a cambio de nada que beneficie a los ciudadanos de Castilla y León y al conjunto del país no pueden pedirnos que simplemente aceptemos sus planteamientos".

Así, Tudanca ha zanjado que ahora la Junta está en disposición de demostrar su apuesta por la negociación. "Si no se mueven es que no tenían intención de aprobar los presupuestos", ha concluido.