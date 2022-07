PSOE acusa a la Junta de mantener 4.000 empleos "en el aire" por no ejecutar ocho programas de empleo

SALAMANCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La procuradora socialista Rosa Rubio ha acusado a la Junta de Castilla y León de mantener "4.000 empleos en el aire" al no haber ejecutado por el momento ocho programas de empleo, que engloban, según sus datos, un montante de 32 millones de euros, de los que la Administración autonómica ya dispone de 20 millones de euros transferidos por el Gobierno de España.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en Salamanca junto a los también procuradores por la misma provincia, Fernando Pablos y Juan Luis Cepa, en la que ha criticado que el actual Ejecutivo de la Comunidad "se ha llevado por delante el Diálogo Social", un ámbito en el que ha criticado la actitud de Vox por "atacar" los acuerdos alcanzados en este órgano, un ataque que, según Rubio, el presidente de la Administración, Alfonso Fernández Mañueco, "lo está consistiendo".

De nuevo sobre el diálogo social, la procuradora socialista ha explicado que actualmente los responsables del Gobierno autonómico "incumplen los 18 acuerdos firmados por el diálogo Social" y que "uno de ellos es el plan de empleo".

Como ejemplo, Rubio ha explicado que en Salamanca, donde ha ofrecido la rueda de prensa, "no se han ejecutado 738 contratos" dentro de estos programas de empleo, que suponen un importe total en la provincia de 5,4 millones.

A ello, el procurador Juan Luis Cepa ha explicado que no se incluye dentro de esta partida los 1,2 millones de euros que se enmarcaban dentro del programa Preplan, con unos 120 contratos en Salamanca, y que "ha desaparecido", además de incidir en convocatorias que no han salido por el momento, como la destinada a la contratación durante tres meses para personas con discapacidad, que solía utilizarse en pasadas campañas durante el verano, por ejemplo para contratar personal para los accesos a las piscinas, y que este año no se ha convocado, ha apuntado.

Finalmente, sobre este mismo tema, el procurador Fernando Pablos, quien ha dado paso al resto de compañeros durante la rueda de prensa, ha lamentado la "obsesión" de Fernández Mañueco por estar al frente del Ejecutivo de la mano del acuerdo con Vox, sobre lo que ha incidido en que es "muy grave" y del que ha dicho que es "un ejemplo más de un gobierno fallido".