PSOE apela a Feijóo por la Ley de Concordia de PP y Vox y avisa que llegará al TC "si hace falta"

Ana Sánchez considera el texto como "puro adoctrinamiento fascista"

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha apelado este miércoles al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la Ley de Concordia que han registrado en las Cortes autonómicas PP y Vox, a la que ha definido como "miserable" y "adoctrinamiento fascista", mientras que ha advertido de que llegarán al Tribunal Constitucional para pedir amparo "si hace falta".

Así lo ha señalado Sánchez en una rueda de prensa que ha ofrecido en las dependencias del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León este miércoles después de que ayer los portavoces de PP, Raúl de la Hoz; y Vox, Carlos Menéndez, registraran en el Parlamento autonómico el texto de su Ley de Concordia que deroga el Decreto de Memoria Democrática aprobado en 2018.

Ana Sánchez se ha referido a esta proposición legislativa presentada por los grupos que respaldan al Gobierno de la Junta de Castilla y León como un texto "miserable" que recurre al "adoctrinamiento fascista" y ha preguntado al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, si de esta manera si "desprecia y repudia el legado de Juan Vicente Herrera", su predecesor en el cargo hasta 2019.

Así, ante este "peaje" que considera la secretaria de Organización socialista que Fernández Mañueco "paga" a Vox, ha querido apelar al presidente nacional 'popular' para que "obligue a retirar el texto" de esta Ley, y se plantee si "quieren ser un partido popular homologable a los conservadores europeos" o si "se quieren situar definitivamente en la extrema derecha antidemocrática".

Eso sí, Ana Sánchez ha apuntado dudas sobre ello ya que ha interpretado que Núñez Feijóo "autorizó el primer pacto" del Partido Popular "en el que se metía a la extrema derecha en los consejos de gobierno", en referencia al acuerdo entre PP y Vox para investir a Fernández Mañueco como presidente de la Junta en abril de 2022 unos días después del Congreso en el que el político gallego fue confirmado como presidente del PP.

Independientemente de ello, la secretaria de Organización ha recalcado las palabras del líder del PSOECyL, Luis Tudanca, en referencia a que los socialistas de Castilla y León estarán "enfrente" de esta tramitación y así ha señalado que pedirán un informe al Consejo Consultivo, solicitarán al Gobierno de España que estudie la impugnación de la proposición legislativa "con vulnerabilidad de la norma estatal", y acudirán "si hace falta" al Tribunal Constitucional para pedir amparo "a la verdadera Ley de Concordia de este país, que es la Constitución Española".

Además, ha manifestado la intención del PSOE de trabajar "con los demócratas de Castilla y León", como las asociaciones "memorialísticas que buscan la verdad, la justicia y la reparación", con las organizaciones que saben y "son plenamente conscientes" de que la concordia debe buscar cerrar heridas y "no abrirlas".

En este sentido, Sánchez ha lamentado que con esta proposición de Ley se "desprecie" el legado del expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, en cuyo mandato se aprobó el Decreto de Memoria Histórica que, recuerda, "fue fruto del consenso" entre "partidos políticos, los sindicatos, la sociedad civil, las asociaciones de memoria histórica", y que "seguramente no era el mejor texto para los socialistas ni el mejor texto para los populares" pero era "bueno para todos".

Ello sucede, en su opinión, porque Fernández Mañueco está "cómodo" de la mano de la "extrema derecha" y ya le sitúa en el "extremismo radical" con una propuesta de norma que "iguala a víctimas y a verdugos, que no habla de golpe de Estado, que equipara la Dictadura al Gobierno de la República, que no habla de dictadura, que no habla de represión porque las cosas están implícitas".

"DICEN QUE ESTÁ IMPLÍCITO PARA NO DECIR LAS COSAS POR SU NOMBRE".

Así, ha mencionado las declaraciones este martes del portavoz 'popular' y ha enfatizado que "decir que está implícito es para no llamar a las cosas por su nombre. Y las cosas tienen nombre". "Un franquista es un franquista y un demócrata es un demócrata, o se defiende la democracia y la libertad o se defiende y se legitima el golpe de estado", ha apostillado.

También ha reprochado Ana Sánchez que PP y Vox eligieran como día para registrar la propuesta un Martes Santo, "a ver si ésto pasa desapercibido", pero ha avisado de que la Semana Santa "pasará" y PP y Vox tendrán "una travesía muy dura" para "imponer" esta ley.