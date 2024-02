PSOE asegura que el PP tendrá que dar explicaciones sobre los asesores de Béjar "en sede política o judicial"

La secretaria de Organización del PSOECYL, Ana Sánchez (c), en la sede del PSOE de Salamanca

SALAMANCA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha pedido al presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que dé "explicaciones" sobre las decisiones tomadas por el alcalde de Béjar (Salamanca) y la presencia de asesores en su ayuntamiento "vinculados al narcotráfico", ante lo que la socialista ha afirmado que a los 'populares' les tocará informar de ello "en sede política o judicial".

En una rueda de prensa en Salamanca, acompañada por el secretario provincial del PSOE, David Serrada, y por el portavoz del Grupo Socialista en Béjar, Antonio Cámara, Ana Sánchez ha apuntado que Fernández Mañueco presentó como candidato en Béjar "a alguien a quien en ese momento ya él sabe que tiene condena a un año de prisión y a inhabilitación de empleo y cargo público por cinco años si no me equivoco, Mañueco ya lo sabe en el momento de presentarlo y aun así lo presenta".

"Meses después aparecen en escena una serie de asesores sobre los que pesan hechos delictivos de carácter internacional que, sin tener vinculación contractual alguna con el Ayuntamiento de Béjar, toman decisiones en el ámbito de la gestión municipal para estupefacción del personal municipal y de las propias concejalas del Partido Popular, que levantan la voz", ha continuado la secretaria de Organización del PSOE.

Sánchez ha insistido en preguntar "de dónde salen esos asesores" sobre "los que pesa procesamiento sobre hechos delictivos de carácter internacional, que aparecen en sentencias de narcotráfico en Chile, por facilitar droga en cargueros de pesca y de fruta".

La socialista ha apuntado en rueda de prensa que concejalas del PP entonces apuntaron en pleno municipal que el alcalde de Béjar les respondió que los asesores llegaron porque "se los ha recomendado el Partido Popular y más en concreto, Alfonso Fernández Mañueco", ha apostillado Ana Sánchez.

Por otra parte, tras recordar el pacto que mantiene el Ayuntamiento PP y Vox para el Gobierno municipal en Béjar, Sánchez ha preguntado al vicepresidente de la Junta e integrante de Vox, Juan García-Gallardo, si "le molesta la inmigración que viene a buscarse la vida a nuestro país, pero los delincuentes de cuello fino no le molestan".

"Me gustaría que lo responda, ya que no tiene competencias de ningún tipo y que está a sueldo de los castellanos y leoneses, al menos que dé la cara", ha apostillado antes de avanzar los socialistas salmantinos David Serrada y Antonio Cámara que han puesto en conocimiento de la Fiscalía contratos "dados a dedo" y otros servicios "no contratados" en el Ayuntamiento de Béjar con el actual equipo de Gobierno.