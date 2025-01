El PSOE critica la "deriva reaccionaria" del PP tras el "varapalo" a los españoles por la caída del 'decreto ómnibus'

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Valladolid ha cargado contra la política "destructiva" y la "deriva reaccionaria" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha pedido "responsabilidad", tras el decaimiento en el Congreso del 'decreto ómnibus', razón por la que ha instado a los 'populares' a reflexionar acerca de su postura que ha supuesto un "varapalo" a los españoles con la que ha buscado "hacer daño" al Gobierno y con ello a millones de ciudadanos.

Los socialistas han defendido que ha habido "diálogo" con las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante el mencionado decreto, si bien el PP ha decidido "anteponer sus intereses" a los de millones de pensionistas, trabajadores y jóvenes.

De esta forma han criticado la posición del PP la diputada nacional socialista Luisa Sanz y el senador vallisoletano Javier Izquierdo, quienes han comparecido este viernes en una rueda de prensa en la que han destacado que el Gobierno central va a "analizar lo que ha ocurrido para intentar mejorar y trabajar para que prosperen cuanto antes estas medidas".

Los socialistas se han preguntado si esta es la "política seria" de la que hablaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que lo que han demostrado los 'populares' es votar contra las medidas planteadas por el PSOE para "hacer caer" al Gobierno central. "¿Qué gana el PP votando en contra de todas estas medidas que perseguían beneficiar a los ciudadanos?", se han preguntado los socialistas.

Por esta razón, Izquierdo ha instado a los 'populares' a reflexionar acerca de su postura porque si en las medidas han demostrado en el pasado "estar de acuerdo lo lógico habría sido apoyarlas y no intentar que decaigan para ver si cae el Ejecutivo por falta de apoyo parlamentario".

"DINAMITAR PUENTES"

No obstante, los socialistas también han criticado que Junts siga con su estrategia de "extorsión continua" al Gobierno y haya decidido "dinamitar los puentes" para intentar tomar una relevancia que "ya no tiene" en Cataluña donde no gobiernan y "no tienen ningún poder de decisión".

"Ahora parece que están empezando a recoger cable", ha asegurado Sanz, quien ha explicado que esto se debe a que han sido conscientes del "enorme perjuicio" que le han causado a los catalanes porque les afectan todas las medidas que no han salido adelante en materia de pensiones, transporte, etc.

Lo que los socialistas tampoco entienden es cómo el PP, que se había abstenido ante este real decreto en todas las ocasiones anteriores en las que se había prorrogado, haya decidido esta vez, al saber que Junts no lo apoyaría, "utilizarlo como estrategia para derrocar al Gobierno sin tener en cuenta en absoluto el enorme perjuicio que se le iba a causar a los ciudadanos".

Y los argumentos que han dado para votar en contra son "tan falaces que se desmienten en dos minutos", ha sostenido la diputada nacional socialista, para después lamentar, en relación con el "famoso" palacete que el PP argumenta que se va a regalar al PNV, que los 'populares' hayan "preferido ponerse de parte de la Gestapo que le robó ese palacio al gobierno vasco para dárselo a Franco".

"Lo han decidido ahora porque esto es gracias a la deriva reaccionaria de Feijóo, puesto que los expresidentes Aznar y Rajoy ya iniciaron los trámites para restituirle la propiedad a sus propietarios legítimos, tal y como manda la ley de memoria histórica", ha incidido la socialista.

Por tanto, ha añadido, los argumentos esgrimidos por el PP para no apoyar el 'decreto ómnibus' son "todos falaces y lo único que se pretendía era hacer un daño al gobierno".

CONSECUENCIAS

Los socialistas también han explicado las consecuencias de que no haya salido adelante este decreto, que supone que las pensiones, que ya se habían revalorizado e iban a subir entre un 2,8 y un 6% vayan a bajar, mientras que tampoco se va a consolidar la subida del SMI, que en Castilla y León afectará a 117.000 trabajadores, casi el 20% de los trabajadores.

En materia del transporte, 312.000 abonos de gratuidad de media distancia ya no se van a poder comprar y esto significará que un estudiante que venga de Palencia tenga que pagar 104 euros al mes, por ejemplo. En lo que respecta a la financiación de las comunidades autónomas, la caída del 'ómnibus' supondrá 10.000 millones menos de los anticipos a cuenta, mientras que a Castilla y León llegarán 600 millones menos.

No obstante, los socialistas han asegurado que el PSOE va a trabajar para garantizar a los ciudadanos que el Gobierno central "no se va a rendir y va a seguir luchando para conseguir sacar adelante las medidas necesarias para revalorizar las pensiones, el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, las ayudas al transporte, etc".