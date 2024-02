PSOE denuncia al Gobierno municipal de Laguna (Valladolid) por "falta de transparencia y oscurantismo"

VALLADOLID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero ha denunciado al alcalde, el 'popular' Avelino Álvarez Pérez, así como a diferentes miembros del Gobierno municipal por el "incumplimiento reiterado" de la Constitución y otras leyes y reglamentos sobre acceso a la información municipal que han generado "falta de transparencia y participación" en los órganos del Ayuntamiento así como un "oscurantismo" en la manera de gobernar.

Así, los socialistas han interpuesto una denuncia ante el juzgado de instrucción de guardia de Valladolid contra el regidor; la primera teniente de alcalde, Lucía Castro (Independientes por Laguna); la segunda teniente de alcalde, Isabel Pérez (VOX), y contra la vicesecretaria, en este momento Susana Machota en base al artículo 542 del Código Penal, la vulneración del artículo 23 de la Constitución, el incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional al respecto, por el incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local y por el incumplimiento del Reglamento Orgánico Municipal de Laguna de Duero.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Laguna de Duero, Yolanda Lanza, ha explicado que esta denuncia, presentada este miércoles, la han registrado todos los concejales del PSOE porque desde el inicio de la legislatura y coincidiendo con la presencia de Vox en el equipo de Gobierno y con el "consentimiento" del alcalde, se está vulnerando su derecho de información y lesionando su derecho fundamental de participación política.

"Han restringido el acceso a la información sin previo aviso y de forma unilateral y además sin un informe jurídico que lo avale", ha lamentado la socialista para remarcar que desde el inicio de la democracia siempre se había tenido acceso directo a todos los expedientes y registros.

Esta decisión, ha añadido Lanza, la basa el Gobierno municipal en un informe privado y no vinculante del delegado de protección de datos que solicita la Secretaría General del Ayuntamiento en relación al acceso de los concejales y los funcionarios a los expedientes.

En relación con esta circunstancia, la portavoz socialista ha detallado que las comisiones informativas no ponen a disposición todos los expedientes que van a ellas, un problema que antes "no tenían", por lo que ahora no hay acceso directo a dicha información y es el equipo de Gobierno el que decide que expedientes se pueden o no ver.

Al hilo de estas palabras, Yolanda Lanza ha explicado que los socialistas llevan toda la legislatura, casi ocho meses, registrando quejas al alcalde, unas por falta de información, otros por falta de transparencia o de informes jurídicos que avalen la decisión positiva o negativa y "no hay respuesta".

Para la portavoz socialista en el Consistorio de Laguna de Duero, esta conducta utilizada de forma habitual por el equipo de Gobierno, le ha llevado a actuar "más lejos de lo que exige la ética y ha cruzado la línea de lo permitido legalmente, para cometer un presunto delito contra el derecho de la oposición a participar en la vida pública, negando información a los concejales de la oposición que cada día ven más limitada su función".

"FALTA DE TRANSPARENCIA Y OSCURANTISMO"

Como ejemplo de esta "falta de transparencia y oscurantismo", Lanza ha enfatizado en la gestión de los gastos de publicidad y contratos menores "excesivos" desde hace años en este Ayuntamiento según informes de la propia intervención del Consistorio, y que llevan años sin informar de ellos, pese a estar recogidos como puntos fijos del orden del día en la Comisión Mensual de Contratación.

Asimismo, ha mencionado la "no realización" de informes jurídicos, de distinta índole, solicitados a la Secretaría del Ayuntamiento, que avalen o no, los nuevos criterios establecidos por el nuevo Gobierno Municipal, y la legalidad o no, de actas de algunos de los Plenos Municipales, sin que a fecha de hoy se haya recibido ninguno.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Laguna de Duero ha remarcado el "incumplimiento reiterado" de acceso a la información específica mensual establecida en el Art.16 del ROM (Reglamento Orgánico Municipal de Laguna de Duero). También ha expuesto las "faltas continuadas" de información de expedientes en comisiones, con expedientes de información mensual vacíos desde hace más de un año.

Los socialistas también han denunciado los "retrasos" en el acceso a la información imprescindible para Comisiones y Plenos, incumpliendo las fechas preceptivas establecidas en el ROM.

Por último, el Grupo Municipal Socialista ha señalado que vulnerar el derecho de los concejales a participar en los asuntos públicos recogidos en el art. 23 de la Constitución son constitutivos de delito y "tendrán que dar las explicaciones correspondientes en el juzgado por no respetar las garantías constitucionales en el desempeño de la función pública y por abuso de poder".