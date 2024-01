PSOE denuncia que la Junta "no ha cobrado nunca" el canon a la concesionaria de la estación de autobuses de Valladolid

VALLADOLID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario y Municipal Socialista ha denunciado que la Junta de Castilla y León "no ha cobrado nunca" el canon de la empresa concesionaria de la estación de autobuses de Valladolid.

Así lo ha señalado este jueves en declaraciones a los medios el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, acompañado por la portavoz de Movilidad del Grupo Parlamentario Socialista en Cortes de Castilla y León, Laura Pelegrina Cortijo.

En este marco, Herrero ha afirmado que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mñueco y el Partido Popular, "ni construyen la nueva estación de autobuses de Valladolid, ni tampoco quieren arreglar esta estación de autobuses que está, como todo el mundo sabe, en un estado deplorable".

Asimismo, el portavoz del Grupo Municipal ha recordado que "ya pidieron documentación y vieron que el contrato no se está cumpliendo" a lo que ha añadido que esto es "evidente" porque "no hay más que entrar a la estación y se ve que el contrato de concesión no se está cumpliendo".

"Hemos pedido información a la Junta de Castilla y León, y nos hemos llevado una gran sorpresa al ver que la empresa que explota la estación de autobuses, que se llama Estación de Autobuses de Valladolid Sociedad Anónima, desde el año 1988 está explotando esta estación y no ha pagado nunca el Canon que tiene que pagar a la Administración Autonómica para la explotación de este espacio", ha aseverado Pedro Herrero.

Así, el socialista ha afirmado que "la explotación del servicio público de la Estación de Autobuses en la ciudad se remonta a 1972, con la obligación del concesionario de pagar a la Administración el 10 por ciento de los beneficios obtenidos y un mínimo de 500.000 pesetas en concepto de tasa por canon".

Pedro Herrero ha calificado de "escandalosa" la actuación de la Administración Autonómica respecto a un asunto "muy importante para la ciudad porque afecta a miles de usuarios y a la imagen que proyecta Valladolid".

"Desde el Ayuntamiento insistimos al señor Carnero de que no le tape las vergüenzas a su compañero de partido, al señor Mañueco, que no sea cómplice de este atropello a la ciudad de Valladolid y que ponga fin a esta vergüenza", ha concluido Herrero.

Por su parte, Laura Pelegrina ha destacado que desde el PSOE han exigido que la Junta de Castilla y León comprometiera el mantenimiento y la modernización de la estación de autobuses y que fijara unos plazos para determinar cuándo iba a construir la estación de Delicias cumpliendo el convenio de integración.

Asimismo, la portavoz ha afirmado que "esto es un ejemplo de la negligente gestión del Gobierno del señor Mañueco, del Gobierno de la Junta de Castilla y León", a lo que ha añadido que "van a pedir la comparecencia de la Consejera de Movilidad y Transformación Digital, que es la máxima responsable en este caso de la gestión de las estaciones de autobuses, para que explique públicamente y en sede parlamentaria qué controles y qué tipo de supervisión está llevando a cabo la Junta en las estaciones de autobuses de titularidad autonómica".

Por otro lado, ha señalado que, también, van a pedir los contratos de concesión de "todas y cada una de las estaciones de autobuses", las copias de las actas de inspección, las copias de las actas de sanción y en aquellos casos en los que los contratos de concesión incluyan una obligación por parte de las empresas concesionarias de una cuantía económica, la copia de haber justificado el pago de esos derechos de cobro.