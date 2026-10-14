El PSOE insiste en que Carnero "no reacciona para frenar el deterioro del espacio público"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, en el paseo Juan Carlos I junto a unos troncos acumulados en una de las aceras. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha aludido a la situación de dos espacios urbanos como el paseo de Juan Carlos I y los miradores del río Pisuerga junto a la Cúpula del Milenio, que ya advirtió hace "Tres meses", para aseverar que el alcalde, Jesús Julio Carnero "no reacciona para frenar el deterioro del espacio público".

En un comunicado recogido por Europa Press, los socialistas inciden en que en Valladolid "son numerosos los ejemplos de la degradación progresiva de los espacios públicos por la falta de mantenimiento".

Han señalado que hace tres meses el Grupo Municipal Socialista denunció públicamente la existencia de "aceras levantadas, troncos abandonados y miradores junto al Pisuerga sin reparar" pero actualmente consideran que "la situación se ha agravado".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha comprobado este miércoles el deterioro de dos entornos que evidencian la dejadez del equipo de gobierno formado por PP y Vox, como el Paseo Juan Carlos I y los miradores del Pisuerga junto a la Cúpula del Milenio.

En el Paseo Juan Carlos I alude al tramo más próximo a la Carretera de Madrid, donde "siguen los troncos caídos sobre la acera, condicionando el tránsito de los viandantes, que también tienen que sortear la suciedad", en una "muestra de abandono" que "acumula ya varios meses".

En los miradores de la Plaza del Milenio, considera que "el agravante de este sitio es que no se reparan las tablas ni se cambia la madera desde hace más de un año".

El Grupo Municipal Socialista advirtió de este "abandono" en la Comisión de Urbanismo celebrada el 2 de septiembre de 2025. "Como pasaban los meses y el mirador seguía sin arreglar los concejales del PSOE volvieron a reclamar una intervención el 10 de febrero de este año", han recordado.

El 30 de julio volvieron a insistir pero "el tiempo transcurre y todo sigue peor".

De hecho, indican que "no hay precintos del Ayuntamiento que eviten el paso, lo que conlleva un riesgo para los viandantes".

"No son problemas estéticos, sino que el abandono afecta a la seguridad de las personas", han recalcado.

Por eso Pedro Herrero lamenta "las consecuencias de la inacción del equipo de gobierno PP-Vox" con el que recalca que "lo que no se mantiene, se deteriora; lo que no se corrige, se agrava".

"En la gestión de una ciudad, la falta de actuación no es neutral porque está claro el tiempo no resuelve los problemas de conservación, sino que los acentúa. Pero, lamentablemente, Carnero está dedicado a otras cosas, como aspirar de nuevo a irse al Senado", ha apostillado.