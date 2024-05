El PSOE pide la dimisión de la gerente del Hospital del Bierzo

LEÓN, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Javier Campos, ha exigido la dimisión de la gerente del Hospital El Bierzo, Pilar Fernández Ampudia, "por poner en riesgo la asistencia sanitaria de los bercianos, lacianiegos, cabreireses y gallegos que acuden al centro ponferradino para recibir servicios sanitarios".

Campos ha explicado que el reciente episodio sufrido en Oncología es "muy grave" y es "consecuencia de años de incapacidad absoluta de la gerencia para desempeñar su trabajo, lo que ha provocado el hartazgo de los profesionales sanitarios, de la población y de los grupos políticos", ha señalado.

"La situación sufrida en Oncología es totalmente inaceptable, pero también estamos hartos de aguantar precariedad laboral, listas de espera, falta de inversiones e insoportables agravios con otros hospitales", ha reiterado el procurador, detallando las problemáticas de cada una de estas áreas.

En cuanto a la precariedad, Campos ha asegurado que "los profesionales sanitarios realizan su trabajo sin ningún tipo de estabilidad ni un mínimo de previsión, soportando contratos encadenados que llegan a ser de días y aguantando actitudes déspotas y una falta de planificación que, con el paso del tiempo, se está viendo que es insoportable".

Respecto a las listas de espera, ha asegurado que se lleva "años siendo el segundo centro hospitalario con las listas quirúrgicas más largas, sin visos de mejora, y en cuanto a las de especialidades están manipuladas y falseadas, provocando la desesperación en los usuarios y su marcha a la sanidad privada".

En lo relativo a las inversiones, "todos sabemos cómo están las zonas de especialidades y las dificultades que existen para obtener una atención adecuada, a lo que hay que sumarle los compromisos incumplidos de la Junta, como esa radioterapia que no hemos visto a corto plazo ni la veremos".

En este apartado, el procurador socialista ha reconocido que últimamente sí se han realizado inversiones en equipos nuevos, "pero no podemos olvidar que no están financiados por la Junta, si no por dinero de la Comunidad Europea que ha sido luchado por el PSOE, por el Gobierno de Pedro Sánchez".