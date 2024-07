El PSOE pide al PP que explique en qué disyuntiva está, con la Agenda 2023 o con Vox que la rompe

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en materia de Agricultura, Juan Luis Cepa, ha hecho un llamamiento expreso este miércoles al Grupo Parlamentario Popular para que explique en qué disyuntiva está en estos momentos, con la Agenda 2023 que defendió en su día o con su socio de Gobierno en Castilla y León, Vox, que "la rompe para hacer la Agenda España".

¿En qué foto está? Esta disyuntiva la tiene que explicar el PP alguna vez", ha preguntado en concreto Juan Luis Cepa en su intervención en la Comisión Extraordinaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tras la que el portavoz del PP en esta comisión, Óscar Reguera, ha respondido que no les parece razonable sensata ninguna de las dos posturas actuales.

"Agenda 2030 sí, pero no así", ha explicado Reguera que ha aclarado que el problema no está en la Agenda 2030 y sí en su desarrollo en el que algunas formaciones políticas "se han pasado tres pueblos". "Queremos sensatez y sentido común, equilibrio y virtud", ha zanjado el del PP.

"Entre la Agenda España y la Agenda 2030 hay mucha diferencia", ha respondido por su parte el consejero del ramo, Gerardo Dueñas, que ha explicado que la Agenda España favorece fundamentalmente los productos locales, las tradiciones y forma de producir, "y se aleja bastante de una Agenda como la 2030, que prácticamente lo que favorece es que nuestro sector productor desaparezca".

Este es uno de los asuntos que se han debatido en la Comisión Extraordinaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en "un diálogo interesante", en palabras del socialista, en el que Cepa ha criticado los pocos cambios reales que ha llevado a cabo Vox en un departamento que había gestionado el PP hasta el presente mandato.

"Desgraciadamente ha marcado ideología y los problemas del sector no se resuelven con ideología", ha lamentado el portavoz socialista que ha insistido en la necesidad de dar soluciones al sector primario, y no sólo eslóganes "con los que no se llega a ninguna parte".

Juan Luis Cepa ha ofrecido un Pacto de Comunidad "de todos" para la PAC-post 27 "como se hizo en el pasado y que dio buenos resultados", un asunto que, para el PP, ya ha considerado el propio consejero que ha anunciado la creación de un grupo de trabajo técnico para elaborar una visión compartida de Comunidad en el marco del debate del diálogo técnico sobre el futuro de la agricultura en la UE.

"Salvo en sanidad animal, cambios muy poquitos. Cambios legislativos y normativos, nada de nada. Cambios en los programas de gasto, nada de nada", ha resumido Juan Luis Cepa que ha criticado especialmente la reciente aprobación de la modificación de la Ley de Sanidad Animal "para pasar de un sistema público a un sistema privado" y que, según ha reprochado, PP y Vox no quisieron debatir.

Cepa ha ironizado sobre que Vox "se ha lucido" en política de sanidad animal y ha recordado que la Orden de 2023 tuvo que ser intervenida por el propio Ministerio. "Se les han revelado dos veces los jefes de servicio de Sanidad Animal", ha rememorado el socialista al respecto.

REPROCHES SOBRE DESTRUCCIÓN DE PRESAS

Por otro lado, ha acusado al consejero de Vox de crear "bulos" con "falacias" como la destrucción de presas tras lo que ha retado a Gerardo Dueñas a que diga una. "Sólo con una presa que me dijeran que se ha destruido, a lo mejor tendría que pedir disculpas", ha ironizado, tras lo que el consejero se ha referido en su respuesta a la presa del embalse de Valdecaballeros.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Agricultura ha acusado a la Junta de darle igual los ganaderos porque "sólo le interesa confrontar al Gobierno de España con los ganaderos" cuando, según ha reivindicado, el Ejecutivo central "se ha volcado" con el sector en Castilla y León, frente al autonómico cuyas ayudas "se diluyen a lo largo de los años". "Habrá que estar atentos a ver si se cumplen o no se cumplen.

Juan Luis Cepa ha reconocido finalmente que sí hay dinero de la Junta para la incorporación de jóvenes y de mujeres al campo pero ha apelado al último informe de febrero de 2024 para advertir de que los datos no mejoran.

En el caso del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el leonesista José Ramón García, ha admitido que sí se están haciendo cosas pero ha insistido en que queda mucho camino por delante y ha augurado que, tras ver los presupuestos de 2024, muchas promesas se van a quedar "en pocos hechos".

García ha vuelto a reclamar el Parque Agroalimenario en El Bierzo en el que no hay "absolutamente nada" y ha hecho especial hincapié en la falta de relevo generacional y en el "gran problema" que va a suponer para la transformación de la producción agroganadera "en las zonas donde se produce este producto primario".

Finalmente, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha bromeado sobre una "afirmación mítica" de Dueñas, que, según ha augurado, "podría ser 'trending topic'", de que es mucho mejor que el agua de los ríos no llegue al mar porque así no hay que desalarla, aseveración que ha negado tajantemente el interpelado, que sí ha afirmado que parte del agua "se está yendo en exceso por los ríos".

Por otro lado, ha preguntado a Dueñas su comparte la "barbaridad" que ha publicado el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, también de Vox, que ha pedido "billete de vuelta" para la "creciente población marroquí" a la que acusa de estar deteriorando la convivencia en Medina del Campo, "como en tantos otros sitios".

"¿Esta es la manera que vamos nosotros a integrar a la gente para que pueda venir aquí a trabajar?", se ha preguntado el político vallisoletano que ha recordado la necesidad de mano de obra en España en sectores como la agricultura a lo que ha añadido que en muchos casos los inmigrantes "están siendo en gran parte explotados en nuestra tierra, en nuestro campo, maltratados, trabajando en condiciones de esclavitud".

En su turno de dúplica, Dueñas ha respondido que deben entrar personas que quieran trabajar "y no personas ilegales que a lo mejor no vienen en concreto a trabajar". "Tenemos las puertas abiertas para que entre otro perfil de personas diferentes y eso sí que es curioso", ha añadido tras acusar al Ministerio competente de haber negado la entrada de 20 esquiladores argentinos que demandó hace más de un año una asociación de ganaderos de Castilla y León.

Francisco Igea había criticado anteriormente la "provocación" y el "populismo" del vicepresidente de la Junta por alentar en su día una propuesta del sector ganadero "que acabó con un asalto y con una condena de multas".

Finalmente, desde el Grupo Vox, Javier Bernardo Teira, ha reivindicado los "buenos datos" de la gestión de la Consejería con unos logros que exceden las previsiones, ha admitido, en los que ve motivo de esperanza para mirar el futuro con optimismo.

Teira ha destacado la Ley de Desarrollo y Competitividad Rural y la "eficacia en la gestión" y la "rapidez" de la Consejería en las ayudas a la sequía o ante "situaciones imprevistas", como los problemas de la EHE, junto a otros avances en seguros agrarios, modernización de explotaciones o incorporación de jóvenes, con especial hincapié en las políticas de sanidad animal para hacer frente "a tantos problemas de mentalidad".

Y el portavoz del PP en esta Comisión ha aclarado en sus intervenciones que la reforma en sanidad animal ha sido "puntual". Reguera ha respaldado "sin fisuras" la labor desarrollada por la Consejería porque "cumple escrupulosamente" el acuerdo de legislatura PP y Vox y responde a un balance "notablemente positivo" al que ha sumado los "múltiples proyectos normativos" confirmados hoy por Dueñas, como el Observatorio de la Cadena Alimentaria o la publicación del Decreto de Venta de Cercanía.