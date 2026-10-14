PSOE pone en duda que las cuentas de Mañueco sean sociales y asegura que tomará la "mejor decisión" para CyL

Archivo - La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urban, en una rueda de prensa en la sala de prensa del grupo en las Cortes. - PSOE CYL - Archivo

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urban, ha puesto en duda el carácter "social" del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, si bien ha asegurado que su formación analizará estas cuentas y tomará "la mejor decisión para los castellanos y leoneses".

Gómez Urban ha ofrecido este miércoles, 14 de octubre, una rueda de prensa para marcar la postura del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el proyecto de presupuestos presentado el martes por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero, Carlos Pollán.

La representante socialista ha asegurado que su formación analizará este proyecto y definirá su posición parlamentaria. "Vamos a tomar la mejor decisión para los castellanos y leoneses", ha aseverado, para garantizar que actuarán con "responsabilidad".

Sobre lo que ya han podido conocer de las cuentas por la presentación realizada el martes, Gómez Urban ha reconocido que el montante del proyecto, que asciende a 16.472 millones de euros, "sí es una cifra histórica", pero ha rechazado que Fernández Mañueco no mencione los recursos que recibe del Gobierno de España "para afrontar las necesidades de la Comunidad".

"Lo que también es histórico es la incompetencia y la inutilidad del presidente de la Junta que a pesar de recibir año tras año la mayor cantidad de dinero de parte del Gobierno de Pedro Sánchez, eso no redunda en el bienestar de los castellano y leoneses", ha añadido al respecto.

La representante socialista ha defendido que Castilla y León recibe más dinero del Ejecutivo central porque a España le "va bien" económicamente, lo que permite una "economía circular" que hace que las familias puedan "gastar más dinero", por medidas como la mejora del salario o las pensiones, "justo lo contrario a lo que pasa" en la Comunidad.

Asimismo, Gómez Urban ha cuestionado que el presidente de la Junta haya reivindicado el proyecto de presupuestos como "sociales" y ha dicho que "la única consejería con la que cumple Mañueco, y la tercera de mayor presupuesto, es el pago de los intereses de la deuda a los bancos", ha criticado.

"Entonces, la pregunta es: si Castilla y León recibe mucho más dinero del Gobierno de España, ¿dónde está el dinero de los castellanos y leoneses?", ha continuado, para cuestionar el carácter social de las cuentas.

Al respecto, ha preguntado qué es "social" para Fernández Mañueco y ha apuntado a demandas docentes de mejoras salariales y más personal, o denuncias como las listas de espera en sanidad y las objeciones en hospitales públicos de la Comunidad a practicar la interrupción del embarazo a mujeres o la falta de un operativo "público, permanente y estable" de prevención de incendios.

Respecto a las promesas de Fernández Mañueco en materia de vivienda en el mencionado proyecto, Gómez Urban ha recordado que el PP ha votado en contra de iniciativas en las Cortes para topar el precio de los alquileres o que las viviendas públicas "no acaban en manos de fondos buitre", así como que se no se puedan descalificar inmuebles de protección oficial para "sacar rédito económico" posterior.

"Debe darle vergüenza. Tiene la cara de hormigón armado", ha manifestado, para cuestionar, también, a quién va a ir el dinero que la Junta prevé ahora destinar a vivienda. "Quizá vaya a Villagaviota", ha advertido, en referencia a la polémica por la descalificación de vivienda protegida en un barrio residencial así denominado en Valladolid, en el que varios inmuebles se concedieron a familiares de personas vinculadas al PP.

Por otro lado, Gómez Urban ha preguntado si con presupuestos "sociales" el presidente de la Junta se refiere a destinar dinero al Buscyl, el "gran buque insignia de la Junta" que "además es reflejo fiel de lo que es Mañueco" para CyL: "Siempre deja tirado a la gente".

De esta manera, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha pedido a Fernández Mañueco que "saque pecho" del dinero que la Comunidad recibe de parte del Gobierno de España, y explique cómo ha podido "gestionar tan mal y tan poco" con "tanto dinero".

Igualmente, ha pedido que se preocupe de las familias vulnerables de la Comunidad en lugar de impulsar "una rebaja de impuesto a los que más heredan, más tienen y más reciben".