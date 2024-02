El PSOE se pregunta "dónde está Carnero" ante las tractoradas

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, se ha preguntado este miércoles "dónde está" el alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ante las movilizaciones de agricultores y ganaderos que han causado problemas en el tráfico de la ciudad en los últimos días y también ha planteado si podrá garantizar la "legalidad vial" en la jornada del sábado, cuando la ciudad acoge la gala de los Goya de 2024.

El edil socialista ha recalcado que estas movilizaciones "no autorizadas" han "colapsado" el tráfico en la ciudad, lo que ha causado un perjuicio en lo "económico" ya que mucha gente no ha podido llegar a sus puestos de trabajo a tiempo, pero también en lo sanitario y lo educativo por las dificultades para llegar a citas médicas o a los colegios.

Ante todo ello, se ha preguntado "dónde está el alcalde", pues ha apuntado que el pasado viernes, cuando se produjo la primera de las movilizaciones del campo con 'tractorada' por la ciudad el regidor del PP estaba "de vacaciones", al igual que su primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, y "su segundo teniente de alcalde", Francisco Blanco.

Después del fin de semana, el lunes 5 "llegó el problema" y el alcalde según Herrero "no hizo nada", mientras que ayer, que por la mañana tenía agenda en la ciudad tampoco "hizo nada".

Durante estos días, según el portavoz, "hay testimonio que los propios medios de comunicación dan" de "flagrantes infracciones que se están cometiendo en materia de tráfico".

Ha matizado Pedro Herrero que "todo lo que tiene que ver con el orden público" es competencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que según apunta han formulado "160 denuncias" entre este lunes y este martes, pero "todo lo que tiene que ver el control de la legalidad vial es competencia del Ayuntamiento de Valladolid" y desconoce si se han interpuesto denuncias.

Pero su sensación, según la información de la que disponen, "es que no se está haciendo nada", por lo que ve "una descompensación" entre la actuación de ambos estamentos.

Por todo ello, ha insistido en que quieren saber "donde está" el alcalde, porque hoy por la mañana tampoco está en Valladolid. Así, ha apuntado con sorna que deducen que está en el Senado ya que hay sesión plenaria el martes por la tarde y el miércoles por la mañana, pero asevera que en la cámara alta "tampoco esta", porque tiene agenda en el Ayuntamiento en la tarde de este miércoles.

Ante esto, Herrero ha recordado que este sábado, 10 de febrero, la ciudad acoge un evento "histórico" como la Gala de los Premios Goya del cine español y ha planteado si el Ayuntamiento y Carnero pueden "garantizar" la seguridad vial durante esa jornada.

"O se ponen las pilas o es evidente que no, por lo visto en estos días", ha aventurado Herrero, ante el "colapso y el caos" en el que ha estado la ciudad estos días y ante el hecho de que el regidor "no está en la alcaldía, no está en el Senado, y tampoco está dedicándose a este operativo".

En definitiva, entiende que Jesús Julio Carnero "tendrá que asumir su responsabilidad si algo sale mal el día de los Goya".

Además, ha añadido que en dicha jornada, este sábado, hay prevista una movilización ciudadana "autorizada" y respaldada por "120 colectivos". "Esperemos que se mantenga el orden, y que por lo menos en la parte de tráfico, que es la que compete al Ayuntamiento, hagan su trabajo mejor de lo que lo han hecho estos días", ha concluido.