El PSOE de Salamanca, sobre el modelo de ferias: "Si no bajas al centro, no ten enteras de que eran fiestas"

SALAMANCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha lamentado la "complacencia" del Gobierno municipal con un modelo de Ferias y Fiestas "caduco y repetitivo".

Los socialistas han pedido que en las próximas ediciones se apueste por llevar el ambiente festivo a los barrios para dar cabida a todos los vecinos en las actividades.

"Claro que la Plaza Mayor se llena. Nuestra ciudad es maravillosa y más aún durante las Ferias y Fiestas, por eso a todos los salmantinos nos gusta salir a disfrutar durante estos días. Pero eso no significa que el programa festivo esté a la altura de lo que nuestra ciudad merece", ha argumentado la concejala socialista del Ayuntamiento María García.

Para los socialistas, el programa de actividades elaborado por el Gobierno municipal "ha sido más de lo mismo. Si comparas los programas de la última década son prácticamente iguales, no se ha innovado en nada", una repetición que, a juicio del PSOE, "hace que se vuelva a caer en los mismos errores una y otra vez: si no bajabas al centro, prácticamente no te enterabas de que eran las fiestas".

Entre los asuntos que los socialistas han considerado que se deben mejorar en próximas ediciones se encuentra el respeto al patrimonio. "Los conciertos y las casetas no deben estar reñidos con el cuidado de nuestros monumentos. El Gobierno municipal tiene que tomarse muy en serio este asunto y reducir tanto el impacto y como la suciedad", ha pedido García.

Por otra parte, antes del inicio de las Ferias y Fiestas los socialistas ya denunciaron que las medidas diseñadas por el equipo de Gobierno para prevenir la violencia de género eran insuficientes. Pidieron que se instalasen más 'puntos violeta', no solo uno, y de manera itinerante para llegar a todos los lugares y momentos con mayor concentración de personas.

El PSOE se reafirma en su propuesta para próximos años, tras constatar que, durante buena parte de la noche, una vez terminados los conciertos, no ha existido ningún lugar de asistencia ante casos de violencia machista.

Además, desde el PSOE se ha reivindicado que la contratación de los distintos servicios requeridos durante estos días, como los de seguridad y control de accesos, se haga de manera transparente y abierta. "Todos los empresarios de Salamanca tienen derecho a optar a contratos municipales, no solo unos pocos", han defendido los socialistas.

Finalmente, los concejales socialistas han querido enviar un mensaje de agradecimiento a todos los empleados municipales por su labor durante las jornadas festivas.