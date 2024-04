PSOE Valladolid asegura que el programa de obras de conservación "deja fuera" a más de 10 barrios y zonas de la ciudad

Critican especialmente que se haya "retirado" el proyecto de la calle San Luis que figuraba incluido en 2023 y ya no se ejecutó entonces



VALLADOLID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado que la programación de obras de conservación en la vía pública de Valladolid haya dejado "fuera" a una decena de barrios y tres zonas de la ciudad.

Así lo han denunciado este jueves los concejales del Grupo Socialista Pedro Herrero y Luis Vélez, que han vinculado este "abandono" a la "desidia" del equipo de Gobierno que, en su opinión, "empantana la actividad municipal" mientras PP y Vox utilizan excusas "como que el presupuesto y los medios están limitados".

El PSOE ha explicado que tras una pregunta realizada por el Grupo en la Comisión municipal en la que se tratan los asuntos de Movilidad el equipo de Gobierno formado por PP y Vox han "confirmado" que la programación de conservación "no incluirá ninguna inversión relevante en 2024" en Parquesol, Pilarica, Belén, Pinar de Antequera, Buenos Aires, San Isidro, Parque Alameda, Covaresa, San Pedro Regalado, Villa de Prado y La Farola. Tampoco se contemplan intervenciones nuevas en el Polígono de Argales ni en Arcas Reales.

"Todas las zonas de la ciudad tienen derecho a mejorar sus calles, plazas y espacios públicos. Por lo que no está muy bien equilibrado el presupuesto", ha señalado Luis Vélez.

El edil, que en el anterior mandato municipal dirigía el área de Movilidad y Espacio Urbano, recuerda que habitualmente se solía presentar un cronograma de las obras que se iban abordar cada año en la programación del contrato de Conservación en los meses de "febrero o marzo", pero este año no se ha presentado a los medios ni se ha entregado a los grupos de la oposición o a las asociaciones vecinales.

"Es algo que, por transparencia, deberían facilitar", ha añadido Luis Vélez.

Por ello, el edil socialista presentó varias preguntas por escrito en la Comisión de Movilidad del pasado 13 de febrero por qué "en la programación de obras del Ayuntamiento previstas para el año 2024, con cargo al contrato de conservación, no figuraba ninguna calle" en más de una decena de barrios y zonas.

En la respuesta, apunta, "se explica Los medios y disponibilidad del contrato son limitados, y se prioriza la ejecución de actuaciones por urgencia y necesidad". El equipo de Gobierno afirma, según el PSOE, que "en los casos de los barrios mencionados, o bien no existen actuaciones requeridas que se hayan considerado más urgentes que las sí programadas, o bien éstas se van a acometer por otros medios, o bien su ejecución depende de factores ajenos al contrato y por tanto no es pertinente su programación".

Vélez ha añadido que en la programación de obras del año 2023, con cargo al contrato de conservación de las vías públicas, el Ayuntamiento tenía previsto abordar la reurbanización completa de la calle San Luis, así como un tramo de la calle Acibelas. Sin embargo, a pesar de que estaba previsto que la obra diera comienzo en septiembre de 2023, no fue así.

Además, en la programación de obras prevista por el Ayuntamiento para el año 2024 "tampoco figura esta zona del centro" y Vélez entiende que "está descartada".

En la actualidad la calle San Luis y el tramo de calle Acibelas que se pretendía reurbanizar se encuentran "en una situación muy precaria, con aceras estrechas y de brea, con redes de saneamiento y abastecimiento obsoletas y con problemas de accesibilidad".

Para Vélez era "muy importante" acometer la renovación completa de la calle San Luis, por lo que es "un error que la hayan sacado del calendario de urbanización" y que no se lleve a cabo la obra en 2024.

Por otro lado, los concejales del equipo de Gobierno, han reivindicado la ejecución de otras obras que consideran importante, aunque ya fuera del contrato de Conservación, como la renovación integral de la calle López Gómez o de Manuel Jiménez Alfaro, que se encuentra "en muy malas condiciones".

En opinión de Vélez, su ausencia no responden a un problema de que "no haya dinero" sino de "a dónde se destinan los recursos que hay", pues ha recordado que el equipo de Gobierno ha decidido destinar "un millón de euros" a la modificación del carril bici de Isabel la Católica, y "derrochar cinco millones de euros en ampliar el Puente del Poniente, que no es necesario", proyectos que consideran "innecesarios".