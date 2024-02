El PSOE de Valladolid critica que el equipo de Gobierno ha "dejado en el cajón" la reurbanización de Madre de Dios

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este miércoles que el equipo de Gobierno formado por el PP y Vox ha "dejado en el cajón" el proyecto de reurbanización de la calle Madre de Dios, que presenta un tramo de "casi 400 metros" en un estado que el PSOE ve como "lamentable".

Concejales socialistas han visitado esta zona del barrio del Hospital acompañados por miembros de la asociación vecinal El Refugio y han recorrido tanto esta calle como otras cercanas en las que el Ayuntamiento ha actuado recientemente o tienen proyectos en marcha --Penitencia y Peña de Francia--.

El portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, y el que fuera concejal del Área de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, han explicado que el anterior equipo de Gobierno había dejado "elaborado" un proyecto de reurbanización cuya inversión se cifraba en 1,5 millones de euros.

Se trata, como han recalcado Miguel Ángel Cojo, uno de los representantes de los vecinos de la zona, de una reivindicación "histórica" de hace más de 25 años y les parece "penoso" que una calle "muy transitada" esté en las condiciones actuales, con aceras de brea en gran parte de ella.

El Grupo Socialista ha insistido en que el equipo que dirigía el socialista Óscar Puente contrató la redacción del proyecto para su completa reurbanización, que se contemplaba para su realización "inmediata".

El proyecto, ha explicado Vélez, se abordó "en permanente diálogo con los vecinos del barrio, a través de la Asociación Vecinal 'El Refugio'" y recuerdan que fue "muy complejo de elaborar", debido a que por el subsuelo de la calle pasan numerosos servicios de distintas empresas y canalizaciones.

Sin embargo, lamentan que el equipo de gobierno de PP y Vox "no ha incorporado ni un euro en el presupuesto de 2024 para acometer esta inversión" que le habían "dejado en bandeja". Según el representante vecinal, que asegura que preguntó por la situación a un concejal del actual equipo municipal, han considerado que el presupuesto era "muy caro" por lo que ha reprochado que "si no tienen dinero para ésto, no tendrán para otras cosas".

Por eso el Grupo Municipal Socialista plantea una modificación presupuestaria o la incorporación del remanente para poder licitar y ejecutar la reurbanización de la calle Madre de Dios este mismo año, pues Pedro Herrero ha advertido de que con los proyectos que "se guardan en el cajón" se corre el riesgo de que queden "desactualizados" y haya que elaborarlos de nuevo.

En el proyecto de reurbanización que tiene ya el Ayuntamiento, se mantienen los cuatro carriles y se ganan un metro de anchura en su conjunto para tener al menos la anchura mínima (3 metros). La longitud total de la calle Madre de Dios es de unos 400 metros, con una anchura total de 26,50 m, por lo que el ámbito total de actuación alcanzaba los 10.600 metros cuadrados.

Se incorporaba una vía ciclista de 2,40 metros de anchura, la mínima establecida según el PGOU para vías ciclistas de doble sentido. También se garantiza un resguardo de 0,80 metros de la vía ciclista respecto a los vehículos estacionados.

En el proyecto de la calle Madre de Dios, también se incorpora la renovación de redes obsoletas de abastecimiento y saneamiento y se han incluido también las canalizaciones eléctricas y de telefonía.

Al tratarse de una calle principal, se planteaba modificar el aparcamiento, actualmente en batería, para establecerlo en línea y también con arbolado de alineación. Además, las paradas de autobús de la calle mejorarían notablemente su accesibilidad, reubicando una de ellas.

REURBANIZACIÓN CALLES BARRIO HOSPITAL

Por otra parte, los concejales socialistas junto con los representantes vecinales han comprobado también el resultado de la reurbanización de las calles Romojaro y Ángel de la Guarda, que recuerdan que estaban previstas desde el final del anterior mandato con una inversión de en torno a 150.000 euros, y permitió "mejorar notablemente la accesibilidad de estas calles".

Herrero ha añadido que trasladarán al equipo de Gobierno una "queja" sobre el resultado de unos remates en Ángel de la Guarda.

Además, Vélez ha añadido que está previsto que en 2024 el Ayuntamiento reurbanice las calles Penitencia y Peña de Francia, inversiones aprobadas a través de los Presupuestos Participativos.