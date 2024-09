PSOE ve en la comparecencia de Corral una "copia" de la de Dueñas y duda de la ejecución por lo que queda de legislatura

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Hernández Alcojor, ha calificado la comparecencia de la nueva consejera del ramo, María González Corral, como una "copia" en un 70 por ciento de la que realizó el pasado mes de julio su antecesor en el cargo, Gerardo Dueñas, de Vox.

"Ha hecho una declaración de intenciones que es digna de aplaudir", ha ironizado Hernández Alcojor que ha expresado sus "dudas" e "incertidumbre" ante el "escaso horizonte temporal" para la ejecución de los objetivos que tendrá la nueva consejera a la que ha recordado que, "en el mejor de los casos", sólo quedan 15 meses de legislatura.

El portavoz socialista ha preguntado a González Corral cómo va a encarar su acción de Gobierno con Vox fuera de la Consejería y se ha interesado en concreto si va a mantener la oposición frontal de los de Santiago Abascal a los mandamientos de la Agenda 2030, un asunto que la consejera no ha mencionado en su primera intervención, ha afeado.

No obstante, en su turno de réplica González Corral ha insistido en que su objetivo como consejera es alcanzar un equilibrio entre el medioambiente y la rentabilidad de las explotaciones y de una actividad agraria profesional que, según ha defendido, no agrede al medioambiente.

"En mi opinión la protección del medioambiente y la producción agraria deben mostrar un total y absoluto equilibrio, en ningún caso, la protección de la naturaleza debe prevalecer sobre la protección agraria, ni viceversa", ha respondido en concreto González Corral, partidaria de que la Agenda 2030 trabaje para conseguir un equilibrio "sensato".

El Plan de Emprendimiento de la Mujer Rural y el Plan de Agricultura y Ganadería Joven son otros de los asuntos por los que se ha interesado el procurador socialista.

Por parte del Grupo Vox, Bernardo Teira, ha trasladado su "reconocimiento y agradecimiento" al trabajo llevado a cabo por el anterior equipo de dirección de la Consejería de Agricultura que gestionaba Vox en el Gobierno de coalición que dejaron en julio. "Yo no les pido que me lo mejoren, iguálenlo", ha bromeado el procurador de Vox que ha saludado la "perspectiva de continuidad" de las principales líneas de trabajo explicadas por González Corral así como "su interés y su sensibilidad con los problemas que la sanidad animal".

Dicho esto, ha expresado su "preocupación" por las políticas ambientales y ha advertido de que Castilla y León lo va a tener "complicado" con Teresa Ribera como nueva vicepresidenta de Transición Limpia en la Comisión Europea.

Teira ha ofrecido la "oposición constructiva y leal" del Grupo Parlamentario Vox en favor de los intereses de los agricultores, de los ganaderos y del sector frente a las imposiciones de la legislación verde y de la Agenda 2030 y ha asegurado a la consejera que si va en esa dirección tendrá a sus exsocios de gobierno "siempre a su lado". "Y para conseguir el objetivo de socialismo cero también", ha zanjado.

Por parte del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el leonesista José Ramón García ha compartido con el Grupo Socialista que González Corral sigue en la línea del anterior consejero y ha ironizado sobre que la 'popular' es "muy teórica" y "lee todos los datos" para vaticinar que los hechos "van a ser pocos". "Hay que dar soluciones y no sólo económicas, ha recomendado.

García ha lamentado que González Corral no se haya referido a sectores "importantes y minoritarios", como el lúpulo o la remolacha, a "los sistemas antiheladas tantas veces prometidos en la comarca del Bierzo" ni a asuntos como la proliferación de placas solares en las zonas de regadíos en Castilla y León, como ha afeado también por el Grupo Mixto Francisco Igea que ha exclamado: "¡100.000 hectáreas de placas solares!, eso sí que es un crecimiento en un cultivo intensivo".

Finalmente, el leonesista ha vuelto a reclamar el Parque Agroalimentario del Bierzo y ha hecho especial hincapié en la "guerra" entre Asaja León y Asaja Valladolid para "llevarse" la uva del lugar autóctono --en alusión a la godello de la DO Bierzo-- "a donde no tiene relación histórica", en referencia a la DO Rueda.

González Corral ha garantizado la "total transparencia" de la Consejería en este asunto. "Le aseguro mi total compromiso para que la Consejería estudie el recurso que se interponga en su caso y dicte una resolución con arreglo a derecho", ha aseverado al respecto.

El procurador Francisco Igea ha ironizado sobre la "lealtad" a Vox de los exconsejeros que, como Gerardo Dueñas, se dieron de baja inmediatamente del partido tras abandonar los gobiernos autonómicos, y ha ironizado también sobre que González Corral haya podido conformar en esta ocasión un equipo de profesionales sin tener que colocar "a ningún delegado de ningún Corredor" --en referencia a la designación de Luis Fuentes como delegado para el Corredor Atlántico en Castilla y León--.

Y ha confesado que le ha "llamado la atención" que la consejera haya ha hablado de la tuberculosis bovina sin hablar de Salamanca. "Estas cosas pasan en el nuevo Gobierno", ha ironizado Igea que se ha preguntado si la nueva consejera va a poner algún control de calidad en las autorizaciones que van a dar a veterinarios no funcionarios para participar o no en los saneamientos.

En el caso del Grupo Popular, Óscar Reguera, ha reconocido que la gestión del equipo saliente en Agricultura ha sido "notable" y ha vaticinado que la de María González Corral será "probablemente sobresaliente" ya que es una política con "capacidad ejecutiva y resolutiva y experiencia acreditadas" y "con muchas ganas por trabajar por el mundo rural" a la que ha alabado por haber cogido "el toro por los cuernos" desde el principio "con diálogo permanente".

Óscar Reguera se ha reafirmado en que Gerardo Dueñas tuvo que abandonar la Consejería de Agricultura "por decisiones de terceros", en una referencia expresa a Santiago Abascal.

González Corral ha concluido su turno de dúplica con un llamamiento a los grupos al diálogo y a la colaboración para poder alcanzar los consensos necesarios en beneficio de los agricultores, de los ganaderos, de la industria agroalimentaria y del mundo rural de Castilla y León.