Puente aprovecha la visita de Milei a España para hacer pedagogía y advierte: "La motosierra solo siega"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un acto político de precampaña, en la Cúpula del Milenio, a 19 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). El acto, enmarcado dentro de la precampaña para las elecci - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Valladolid y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aprovechado la visita del presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, a España para hacer pedagogía y para contraponer los datos económicos y sociales de Argentina con los de España, "el país que más crece de la Unión Europea y del mundo desarrollado".

"La motosierra no crea ni construye nada, sólo siega, sólo corta y eso es lo que trae la derecha a este país", ha advertido Puente que ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que no consientan que en España se apliquen las políticas de Milei.

"No se lo consintamos, seamos inteligentes", ha insistido Óscar Puente que ha advertido de que en las elecciones del 29 de noviembre están en juego "las cosas del comer", con una referencia expresa a las pensiones, que ha reivindicado como una conquista de la clase trabajadora que ha pedido defender. "Esa conquista no se cede, esa conquista no se les va a ceder nunca. Que pierdan toda esperanza, en el Gobierno o en la oposición", ha zanjado.

En este punto, Puente ha pedido a PP y a Vox que saquen "sus sucias garras" de las pensiones de España para "alcanzar el sueño neoliberal y neoreaccionario" a través del miedo, como ha achacado a la 'popular' Ester Muñoz, a la que se ha referido como "el oráculo de León".

"¿Qué van a hacer con el dinero de esos currantes que se puedan permitir hacer un fondo privado?", ha preguntado Puente para explicar que PP y Vox lo van a juntar y van a crear "uno de esos grandes fondos" que será después "un agente político de primer orden" y la "palanca para decidir dónde se invierte ese dinero", con una referencia expresa al armamento o a inversión en inmuebles para especular.

Óscar Puente ha ironizado también sobre el compromiso firmado hoy por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de construir un millón de viviendas y ha preguntado al dirigente 'popular' con qué mano de obra quiere llevarlo a cabo cuando quieren "expulsar a los emigrantes" que, según ha recordado, son el 50 por ciento de la mano de obra que construye en España.

"¿Cómo vais a hacerlo?", ha preguntado el ministro que ha recordado que en estos momentos no hay jornaleros para recoger la aceituna tras lo que se ha referido a la "crisis agraria brutal" que hay en EEUU tras la marcha de los trabajadores mexicanos. "Pretenden resolver problemas muy complejos con decisiones absolutamente testosterónicas", ha lamentado.

El ministro, que ha arropado este lunes a Pedro Sánchez en un mitin en Valladolid, ha acusado al PP de pretender generar un problema donde no lo hay para causar miedo y ha llamado a los ciudadanos a aprender del "error" de las municipales de hace cuatro años en Valladolid, donde gobiernan PP-Vox y se han producido retrocesos que ha puesto como ejemplo de lo que podría suceder en España.

"Aprendamos la lección (...) en Valladolid solo hay una fuerza que puede obtener representación política que es el Partido Socialista", ha concluido Puente que se ha confesado "orgulloso" de sus "orígenes humildes", de ser de Valladolid, de ser socialista y de formar parte desde hace 14 años del equipo de Pedro Sánchez, "el mejor secretario general y del mejor presidente del Gobierno que ha tenido España jamás".

Por último, ha rememorado el acto preelectoral del pasado sábado en Fuenlabrada para reivindicar el poder del amor desde el convencimiento de que es "el poder más poderoso que existe, el que más une, el que más crea, el que más consigue, el que más construye".

"El amor está detrás de las decisiones que tratan de beneficiar a la mayoría y sobre todo a los más débiles. El amor está detrás de la decisión de oponerse a las masacres en Gaza. El amor está detrás de la defensa de las pensiones, de los salarios más bajos. En el fondo, lo que hace este partido es un acto constante y permanente de amor. Por tanto, ¡viva el PSOE y viva el amor!", ha exclamado.