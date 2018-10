Puente cree que la Junta "no quiere tomar cartas en el asunto" del 'polvo negro' en la zona norte de Valladolid

Publicado 16/10/2018 19:54:57 CET

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reprochado este martes que la Junta de Castilla y León "parece no querer tomar cartas en el asunto" del polvo negro que se observa en la zona norte de la capital vallisoletana, si bien ha recalcado que se ha comprobado que no es tóxico ni supone "un problema grave" para la salud.

Así lo ha señalado el regidor en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Asamblea abierta del equipo de Gobierno con vecinos de la zona de El Berrocal, una de las afectadas por la presencia de este polvo con partículas contaminantes.

Puente ha recalcado que se ha comunicado la situación a la Junta "en múltiples ocasiones", pero considera que "no parece querer tomar cartas en el asunto".

De hecho, ha defendido que el Ayuntamiento hace "todo lo que está en su mano" ante las quejas de los vecinos de zonas como Fuente Berrocal, El Cabildo, La Victoria e incluso Rondilla, pues ha recordado que no tiene competencias en contaminación que "procede, como parece, de ámbitos industriales" e incluso, ha recalcado, ha adquirido un nuevo laboratorio móvil para realizar mediciones con las que poder hacer la denuncia "con mayor rigor".

En todo caso, el alcalde ha apuntado que por los análisis realizados a este polvo, "parece que no es tóxico, no se respira por las características que tiene, y no parece que suponga un problema grave para la salud". Eso sí, ha aseverado que no cree "de recibo" que se produzca esa suciedad.