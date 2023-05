Puente da por perdida la Alcaldía y lamenta que el PSOE "no ha sabido imponer la dinámica local a la nacional"

Afirma que tomará el acta de concejal, estará en el Pleno de constitución y asevera que trabajará para la ciudad

El alcalde en funciones de Valladolid y candidato del PSOE a la reelección, Óscar Puente, ha aseverado este domingo, tras conocer casi al 100 por ciento el escrutinio de las urnas de las elecciones municipales en la capital, que el PSOE no podrá gobernar en los próximos cuatro años, al tiempo que ha afirmado que no pierden la Alcaldía por errores propias y ha añadido que el partido "no ha sabido imponer la dinámica local a la nacional".

Pasadas las once de la noche de este domingo, ya con el 99 por ciento de los votos escrutado, el candidato socialista ha salido de la zona de despachos de la sede del PSOE y ha tomado la palabra ante un auditorio formado por profesionales de los medios de competición y medio centenar de simpatizantes, que le han otorgado una larga ovación, con algún grito de 'alcalde'.

Puente ha recalcado que no quería decir que el PSOE ha ganado las elecciones, pese a ser la fuerza más votada con un 36,70 por ciento de los votos --solo medio punto más que el PP--, pero ha descartado que vayan a poder gobernar la ciudad los próximos cuatro años.

"Quienes han ganado son las fuerzas que suman 14 concejales --PP y Vox--, por lo que les ha dado la "enhorabuena" y les ha deseado lo mejor ya que será "lo mejor para Valladolid".

El regidor en funciones ha señalado, en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, que tomará su acta de concejal en la Corporación el próximo mes de junio y ha afirmado que asistirá a la sesión de constitución prevista para el día 17 de dicho mes. De hecho, ha apostillado que no cree que sea "edificante" como recuerda que ocurrió hace ocho años cuando salió de la Alcaldía el 'popular' León de la Riva, que el alcalde saliente se ausente de dicha sesión constitutiva.

Además, ha apuntado que "inicialmente" se ve liderando la oposición, aunque esperará a "valorar los primeros compases del Gobierno" entrante y a partir de ahí tomará decisiones.

