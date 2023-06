Puente defiende la legitimidad del nuevo Gobierno de Carnero pero le advierte del "sectarismo" de Vox

Lanza críticas en su discurso a León De la Riva por no asistir a su primera investidura

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ya exalcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha defendido, en el discurso que ha ofrecido desde la oposición municipal durante el acto en el que ha sido investido su sucesor en el cargo, el 'popular' Jesús Julio Carnero, la legitimidad del Gobierno formado por PP y Vox dentro de las normas democráticas, aunque ha advertido al nuevo regidor de que sus socios le pueden "arrastrar al sectarismo".

El alcalde saliente, que lideró la lista más votada en las urnas el pasado 28 de mayo con una ventaja de menos de 800 votos sobre el PP, y que no ha podido contar con los apoyos suficientes para ser investido para un tercer mandato, ha intervenido este sábado en nombre del Grupo Municipal Socialista durante unos 20 minutos con un discurso en el que ha recordado algunos de los reproches recibidos por parte del PP cuando fue investido alcalde por primera vez hace ocho años, con críticas a quien le precedió en el cargo, Javier León de la Riva, con un repaso a la "herencia" que deja en la ciudad y con varias preguntas sobre cómo abordará el nuevo Gobierno municipal con Vox algunas cuestiones de la vida municipal.

Óscar Puente ha comenzado por aseverar que Jesús Julio Carnero es "el alcalde legítimo de Valladolid" al igual que su Gobierno, aunque ahí ha apostillado que la composición del nuevo Ejecutivo aun se desconoce. "El desde hoy alcalde no ha sido el candidato más votado por la ciudadanía y sin embargo eso no le resta un ápice de legitimidad, guste más o guste menos", ha explicado. Si bien ha apostillado que a él el acuerdo entre PP y Vox no le gusta "nada".

El exalcalde socialista ha añadido, eso sí, que expresa lo que considera "obviedades" por los discursos que se escucharon "en este mismo salón de plenos hace 8 años y por los que seguimos escuchando aun con insistencia fuera de este salón en los últimos tiempos".

Así, ha aprovechado para afear algunos de los términos con los que asegura que miembros del PP se refirieron al acuerdo entre PSOE, VTLP y Sí Se Puede que permitió tomar posesión a Puente pese a no liderar la lista más votada --esas elecciones las ganó el PP liderado por el exalcalde León de la Riva.

Por ello, ha incidido en que no se vuelvan a escuchar en este salón de plenos frases como "coalición de perdedores", "han repartido sillones, sueldos y tenencias de alcaldía" o que "para ustedes lo importante era colocar a los suyos en los ansiados puestos de mando".

Eso sí, ha recordado que esas palabras que afirma que se escucharon hace ocho años contaron con "la aprobación" del hoy alcalde ya que se sentaba entonces en la bancada del PP.

También ha querido defender que el "relevo democrático" entre un alcalde y otro, cuando son de distintos partidos, es "importante" que se lleve a cabo de "normalidad" y que el alcalde saliente esté presente en la toma de posesión como concejal "o como mero invitado", lo que ha hilado con una crítica a León de la Riva, quien a juicio de Puente no dio la oportunidad de que el relevo fuera correcto ya que no asistió a la sesión constitutiva de la Corporación en 2015, después de perder la Alcaldía y de ser inhabilitado por sentencia judicial.

CRÍTICAS Y SALUDO A SU PREDECESOR

El exalcalde del PP sí que estaba presente hoy en la primera fila de los invitados al Pleno e incluso posteriormente Puente le ha saludado en su discurso para una mención positiva sobre su gestión de la Seminci.

Óscar Puente ha repasado las ventajas y desventajas que el nuevo regidor tendrá en su labor. Comenzando, en tono irónico, por que "nadie le llamará okupa", como apunta que le denominaron a él, al tiempo que se ha comprometido a ofrecer a Carnero una labor de oposición seria y responsable, "con la que podrá dialogar y llegar a acuerdos", algo que él asegura que no ha tenido en los últimos ocho años por parte del PP.

También ha interpretado que tendrá la ventaja del "importante apoyo de la Junta", algo que a juicio de Puente "salta a la vista" porque han asistido a la sesión el presidente, Alfonso Fernández Mañueco; el vicepresidente y representante de Vox, Juan García-Gallardo, y los consejeros Luis Miguel González Gago y Mariano Veganzones.

Para este último se ha reservado un 'dardo' en referencia a la Feria de Valladolid, pues ha confiado en que acuda "por primera vez" a una reunión del Consorcio de la misma, algo que Puente afirma que el representante de Vox no ha hecho en los 14 meses que lleva como consejero.

Otra ventaja, según Puente, será que recibe "una buena herencia" que considera que le deja a Carnero, pues por ejemplo, en 2015 él comenzó su etapa en la Alcaldía con un presupuesto elaborado por el PP con 300 millones de euros y ahora "deja" al nuevo regidor unas cuentas con "404 millones". "No le pido que lo mejor, iguálelo", ha apostillado en una referencia a una de las frases más características del humorista José Mota.

Entre las desventajas, ha mencionado principalmente a los socios de Gobierno de Vox, y además del mensaje sobre la "negación" de la violencia de género, también ha anticipado posibles polémicas a causa del "sectarismo" de dicha formación. "Si usted lo permite, arrastrarán a su gobierno por el camino del sectarismo", ha enfatizado Puente.

Por ello, ha lamentado la inclusión en el gobierno de una formación política que, a su juicio, "hace de la intolerancia, el negacionismo, el machismo y la xenofobia sus principales señas de identidad" y que "camufla" la violencia de género con el calificativo "intrafamiliar" cuando considera que no es lo mismo". "Me pregunto qué relación familiar tenía la enfermera Vallisoletana asesinada en Bruselas con su asesino, al que no le unía nada en el momento de su muerte", ha apuntado.

De este modo, ha formulado varias preguntas dirigidas a Carnero en las que ha especulado con si pudiera "dejar de existir el centro de igualdad municipal en el que se ayuda a las mujeres víctimas violencia de género", o "qué va a pasar con el diálogo social" y con el festival de cine Seminci, en referencia a unas declaraciones de García-Gallardo en la última edición sobre el supuesto adoctrinamiento que en él se produce.

Así, ha pedido a Carnero que no deje "en manos de Vox" el festival de cine y que no permita que "vuelva la censura".

El "segundo gran problema" de Carnero serán en opinión de Puente "los dilemas que tendrá que enfrentar con sus compromisos electorales", como el estadio de fútbol nuevo, la ampliación del puente de poniente, o el soterramiento", pues entiende que son "muy difíciles, por no decir imposibles de cumplir".

La primera "prueba de juego" será en su opinión la primera Junta de Gobierno, cuando "tendrá que decidir si cumple con su programa o adjudica al Real Valladolid el Estadio y sus anexos los próximos 50 años para la construcción de la ciudad deportiva y su reforma a cargo del club".

EL SOTERRAMIENTO, "COMPATIBLE" CON LAS OBRAS DE INTEGRACIÓN

En cuanto al compromiso de Carnero para volver a recuperar el soterrramiento de las vías de ferrocarril, Puente ha introducido una pequeña variación en sus planteamientos, pues ha abierto la puerta a la posibilidad de que se pudiera ejecutar el proyecto del gran túnel, si bien tardaría "décadas" en concluirse.

Por ello, ha instado a Carnero a, mientras tanto, ser "cabal e inteligente" y "no paralizar" los proyectos que están previstos en la integración ya que "hay dinero" en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para dar solución al Arco de Ladrillo, cuyo viaducto "se cae a cachos" y también para hacer "otros tres pasos más" como los que unan el paseo de Farnesio con el paseo de Zorrilla.

Finalmente, ha reiterado a Carnero que está a su disposición y ha reconocido que en los ocho años en los que ha sido alcalde ha puesto la ciudad "por delante de muchas cosas, quizá demasiadas".