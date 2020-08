Puente lamenta que se valore una trayectoria por los errores y prefiere quedarse con el balance de Juan Carlos I

Reconoce que cambiar el nombre del paseo con el nombre del rey emérito no está "entre las cien primeras" de sus preocupaciones

VALLADOLID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha lamentado que en España se acostumbre a valorar la trayectoria de una persona "por sus errores" y ha preferido quedarse con el balance de la etapa de Juan Carlos I, la cual considera "positiva" y en la que el monarca ha jugado un papel "positivo".

"Tenemos una costumbre en este país de valorar la trayectoria de alguien por sus errores, da la sensación de que los errores lo empañan todo y a mí eso no me gusta", ha afirmado Puente, a quien le dan "mucha pena" los "errores graves" cometidos por el rey Juan Carlos a cuenta de un dinero que "no se va a poder gastar" y que sirve para "empañar trayectoria enormemente positiva". "No creo que le haya compensado", ha lamentado el alcalde.

En cuanto a la posibilidad de que el Consistorio sustituyera el nombre del Paseo Juan Carlos I, el regidor ha señalado que no le parece "razonable" detenerse en el nombre de una calle. "Honestamente, de las preocupaciones que tengo en este momento, ésta no está ni entre las cien primeras", ha sentenciado en una rueda de prensa convocada para valorar el acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP sobre los remanentes de los ayuntamientos.