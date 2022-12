Puente se ve "a mitad de proyecto" en el Ayuntamiento

Recalca que la reivindicación del soterramiento "no tendrá incidencia" en las elecciones de mayo porque ya se ven resultados de la integración

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado que se ve "a mitad de proyecto político" después de dos mandatos al frente del Ayuntamiento, aunque ha precisado que si repite victoria en las elecciones de mayo de 2023 solo "garantiza" cuatro año más, de modo que cree que "nadie se sorprendería" si en 2027 dijera que no sigue.

Así lo ha señalado el regidor socialista en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha analizado el estado del proyecto político del PSOE ante las inminentes elecciones municipales de 2023, las cuartas a las que concurrirá Puente como candidato a la Alcaldía.

El regidor ha considerado que el proyecto que encabeza está "en velocidad de crucero", en un punto que ubicaría "a mitad de lo que es un proyecto político" además de que está "perfectamente identificado por los ciudadanos.

Al ser preguntado sobre si esa declaración implica que se ve otros ocho años más como alcalde, Óscar Puente ha matizado que "solo" compromete "cuatro más" y "el resto se verá", pues ha recordado que su compromiso está "hasta 2027".

"Por lo tanto, nadie se sorprendería si en 2027 digo que no sigo y tampoco nadie se sorprendería si digo que sigo, porque tampoco lo he dejado completamente cerrado", ha aseverado Puente, que ante la perspectiva de las próximas elecciones municipales ha señalado que prefiere ponerse en la tesitura de ganarlas y no contemplar una posible derrota.

"A día de hoy, sinceramente, puede parecer que no la contemplo, pero lo que es más importante es que tengo la sensación de que tampoco la contempla el adversario político", ha apostillado Puente sobre el Partido Popular. En cualquier caso, ha ironizado con que si concluyera su etapa en la Alcaldía de Valladolid "vete a saber qué cosas" podría hacer en la política.

En todo caso, ha precisado que le gustaría continuar en la Alcaldía para ver la integración ferroviaria "terminada, o por lo menos con todas sus obras clave en ejecución", también que el Parque Agroalimentario esté "en funcionamiento", o poder ver las fábricas de Switch y posiblemente de Inobat en marcha.