Quiñones recuerda que la temporada de peligro alto de incendios en CyL termina el 12 de octubre y pide "precaución"

Remarca los "buenos resultados" de este año en lo que a hectáreas afectadas se refiere, si bien "aún no se puede cantar victoria"

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado que la época de peligro alto de riesgo de incendios forestales en la Comunidad termina el 12 de octubre y ha pedido "precaución" ante la previsión de las temperaturas "excepcionalmente altas" que se prevén en los próximos días.

Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el consejero del Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González, en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de coordinación autonómica en materia de política e incendios forestales.

Del mismo modo, el responsable de Medio Ambiente ha recordado que la época de peligro alto termina el 12 de octubre, ya que una de las novedades de este año ha sido incrementar a los cuatro meses este periodo de alerta.

Por este motivo, y ante la previsión en los próximos días de temperaturas "excepcionalmente" altas para la época del año, Suárez-Quiñones ha pedido "precaución" puesto que los incendios forestales es un riesgo que "existe de forma permanente y se están viendo las temperaturas que hay".

Del mismo modo, el consejero de Medio Ambiente ha señalado que el veranillo en San Miguel, en Castilla y León, registra altas temperaturas, sumado a una sequía del terreno que facilita que haya incendios, y por lo tanto, hay que tener "mucha preocupación en el uso del monte".

"Seguimos teniendo unos buenos resultados este año, afortunadamente, pero ya nos acercamos a los 900 incendios desde el 1 de enero", ha detallado Suárez-Quiñones, al tiempo que ha advertido que "todavía no se puede cantar victoria".

BALANCE DE HECTÁREAS CALCINADAS

En relación con el balance sobre la temporada de incendios y las hectáreas calcinadas en la Comunidad, Suárez-Quiñones ha asegurado que los incendios forestales del año pasado fueron "absolutamente extraordinarios", ya que este año han sido "muchas menos".

No obstante, el consejero de Medio Ambiente ha señalado que esta circunstancia se produjo no sólo en Galicia y en Castilla y León, que "se llevó la peor parte", sino en otros territorios de España, del sur de Europa e incluso del mundo.

Por tanto, partiendo de esa constatación, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha resaltado que el Gobierno de Castilla y León ha sido un Ejecutivo de "reacción y acción", y ha recordado que el verano pasado se alcanzó un acuerdo con el diálogo social para poner en marcha unas medidas que han conllevado una inversión de 143 millones, apoyada también en los fondos europeos y que ha supuesto un "cambio organizativo de estructura de medios materiales humanos muy relevante".

En este marco, Suárez-Quiñones ha indicado que esta cuestión, por sí sola, no ha provocado que no haya habido unos malos resultados en esta campaña, en la medida en que se han dado unas circunstancias "muy distintas". "Ha habido cuatro horas de calor, pero no combinadas con la sequedad extraordinaria e histórica que hubo el año pasado", ha aseverado el consejero.

"ESPECIAL PREOCUPACIÓN"

El consejero del Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González, por su parte, ha abordado las posibles equivalencias de esta temporada entre ambas regiones.

Así, González ha asegurado que Galicia es un territorio en el que existe una "especial preocupación" por los incendios y ha recordado que en julio del año pasado tuvo lugar una tormenta seca que generó 52 incendios simultáneos, situación que aconteció de forma "muy similar" también en Castilla y León.

Por ello, González ha recalcado que en su Comunidad hay un trabajo "muy fuerte" de prevención porque son constantes las reuniones de mejora de dispositivos, si bien ha reconocido que las circunstancias climatológicas este año han sido "diferentes".

"Yo creo que después de una experiencia de cinco años en esta materia suelo ser muy prudente en los balances, nosotros comparecemos en sede parlamentaria en noviembre cuando ya efectivamente ha pasado la campaña y en estos momentos estamos en muy buena situación", ha apostillado el consejero del Medio Rural de la Xunta.

Sin embargo, González ha pedido tener toda la "prudencia del mundo" y ha trasladado que España cuenta con unos servicios de prevención y extinción "extraordinarios a nivel europeo e incluso mundial", razón por la que la ciudadanía tiene que estar "lo más tranquila posible desde el punto de vista de la protección que tienen frente a la desgracia y la lacra de los incendios forestales".