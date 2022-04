Quitana ve la reunión con Pollán, de Vox, en la más "absoluta normalidad" y rechaza ponerse la venda antes de la herida

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha situado la reunión que ha mantenido este jueves con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, en la "más absoluta normalidad" por lo que ha rechazado ponerse la venda antes de una herida "que no se ha manifestado".

De este modo ha respondido Tomás Quintana a preguntas de los periodistas respecto al contenido de la reunión con el nuevo presidente de las Cortes, cuyo partido político, Vox se ha mostrado partidario de cerrar instituciones autonómicas para evitar duplicidades de algunos organismos.

Quintana, que ha entregado el Informe Anual del Procurador del Común correspondiente al año 2021 para su debate en el primer pleno de la nueva legislatura el día 11 de mayo, ha explicado que la reunión con Pollán se ha circunscrito a hablar sobre los asuntos propios de la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León sin que el jefe del Legislativo haya planteado "ninguna cuestión sobre la continuidad" de la Procuradoría.

En este sentido, Quintana ha asegurado que, como máximo responsable del Procurador del Común, seguirá trabajando en su obligación del cumplimiento de las funciones propias de este órganos estatutario. "No tengo nada más que decir hasta el momento. No me voy a poner la venda antes de una herida que no se ha manifestado", ha manifestado en concreto.

Y preguntado sobre el tono que espera en la sesión parlamentaria del 11 de mayo en la que presentará el informe del año 2021, ha evidenciado que todavía no se ha producido, ha rechazado partir con ideas preconcebidas y se ha comprometido a escuchar "como siempre muy atentamente" --ha apostillado-- para reflexionar sobre todo lo que digan los grupos y que se pueda deducir como "algo positivo" y en beneficio de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma que, según ha recordado, es lo que justifica la existencia de la Institución del Procurador del Común.

"Cualquier interlocución con las administraciones es positivom dentro de la autonomía del Procurador del Común", ha afirmado también Tomás Quintana respecto a las atribuciones del nuevo vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, también de Vox.

Respecto al funcionamiento de la institución, Quintana ha reconocido que tienen que trabajar "con austeridad" por lo que ha aprovechado la ocasión para destacar la "dedicación" y el "compromiso" de todos los trabajadores de este organismos que, "sin hacer el milagro de los panes y los peces", están consiguiendo sacar adelante el trabajo con los medios que tienen y que, si siguen aumentado las reclamaciones, necesitarán incorporar "algún medio humano". "Lo iremos viendo", ha asumido.