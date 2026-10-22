Ratificado el calendario de comparecencias que iniciará Carriedo mañana y concluirán Pardo y Pico el día 30

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, abrirá este viernes, 23 de octubre, la ronda de comparecencias parlamentarias para detallar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, según ha ratificado este jueves la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda donde tendrán lugar explicaciones por áreas.

Las comparecencias continuarán a lo largo de la próxima semana en sesiones de mañana y tarde y comenzarán el lunes con las explicaciones de los presupuestos por parte de los dos vicepresidentes. Carlos Pollán, vicepresidente primero de Vox, dará explicará el presupuesto de su departamento, Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, por la mañana y y por la tarde será el turno de la de la vicepresidenta segunda, la 'popular' Isabel Blanco Llamas, que participará en esta ronda pese a carecer de cartera propia.

Las comparecencias en la comisión de Economía y Hacienda, se sucederán durante toda la semana, las de la mañana están previstas a las 10.00 horas --salvo el martes, que comenzará a las 10.30 y el jueves que se iniciará a las 11.00-- y las de la tarde a las 16.30.

El martes 27 será el turno del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, por la mañana, y del titular de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la tarde.

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, abrirá la jornada del miércoles, que cerrará la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián.

Ya el jueves expondrán los datos de sus cuentas para 2027 el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, y el de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, por la tarde.

Cerrarán las comparecencias el viernes 30 de octubre la consejera de Educación, María Pardo, por la mañana, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, por la tarde.

Tras esta fase de la tramitación de Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 será el turno de la presentación de enmiendas a la totalidad, cuyo plazo concluye el 4 de noviembre para su calificación en la mesa el día siguiente. Y el debate de las mismas está previsto para el Pleno el 10 de noviembre.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 asciende a 16.472 millones de euros y crece un 13,11 por ciento respecto a las cuentas vigentes, los 14.562 millones del presupuesto de 2024 aprobado en la anterior legislatura por el último gobierno PP-Vox, ya que en 2025 el PP en solitario no registró proyecto de presupuestos y el de 2026 fue tumbado el 20 de noviembre en el debate de las enmiendas a la totalidad.