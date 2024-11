Redondo afirma que la Justicia "dilucidará" si la denuncia a Errejón es falsa y recuerda la necesidad del consentimiento

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que "los tribunales dilucidarán" si la denuncia de agresión sexual contra el ex diputado Íñigo Errejón es falsa, a la vez ha subrayado que el consentimiento es "básico" para que no sea agresión.

Así lo ha manifestado en su visita a la sede de la Asociación de Asistencia de Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt) de Valladolid, donde ha sido cuestionada por la afirmación de Errejón de que la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá en su contra es "falsa".

"La Justicia lo dirá", ha aseverado Redondo, en declaraciones recogidas por Europa Press, en las que también ha incidido en que "el consentimiento es básico, necesario e imprescindible para que no haya una agresión sexual", como recoge la Ley de Libertad Sexual.

En este sentido, ha incidido en que la presunción de inocencia es "un derecho", pero ha subrayado que "si no ha habido consentimiento, ha habido agresión", al tiempo que ha puesto en valor la mencionada ley que "ampara a las mujeres".

"Cuando digo que la vergüenza ha cambiado de bando, me refiero a esto, precisamente, a que las mujeres cuando se han sentido agredidas, en tiempos pasados, podían suponer que no se las iba a creer, que no se las iba a tener en cuenta, que se podía cuestionar su palabra. Ahora mismo, con la ley en la mano, su palabra no se cuestiona", ha sentenciado.