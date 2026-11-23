VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha considerado "un retroceso injustificable" que el Ayuntamiento de Valladolid haya descartado promover una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia la mujer y ha interpretado que supone que "elige a la extrema derecha negacionista".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la ministra ha criticado que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, ante la decisión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha alegado a la "mantener la neutralidad" para tampoco aceptar la propuesta del Grupo Municipal Socialista de consensuar una declaración entre los grupos que en los últimos años mantuvieron un acuerdo mínimo ante la violencia de género --PP, PSOE y VTLP--.

"El Partido Popular está rompiendo así un acuerdo vigente en los últimos 20 años para proteger a las mujeres víctimas frente a los agresores y asesinos de mujeres", ha enfatizado Redondo.

"Hablan de que la razón de esta cruel decisión es mantener la neutralidad y lo que hay que preguntar es que es si se puede ser neutral entre proteger a las víctimas y proteger a los agresores", ha enfatizado la ministra.

Redondo también ha incidido en que el PP "ha elegido también el negacionismo de la violencia de género en vez de mantenerse en el pacto de estado contra la violencia de género".

"Cuando la derecha extrema se une a la extrema derecha lo que se produce es la involución y la vulneración de los derechos de las mujeres hasta los más básicos, hasta la vida", ha concluido.

que es un pacto social y político que se ha mantenido hasta que la extrema derecha ha entrado en política.