Redondo (PSOE) asegura que se entregarán datos requeridos por Pedraz pero será "muy cauteloso con los derechos en liza"

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid, Ana Redondo, ha asegurado este viernes que "se entregará" al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, la documentación requerida sobre la contratación de abogados y consultores, aunque ha matizado que serán "muy cautelosos con los derechos que están en liza".

Al ser preguntada por el requerimiento que ha hecho el juez para entregar esos datos en un plazo de 15 días, Redondo ha afirmado que "se entregarán", pero ha matizado que "lógicamente hay que tener en cuenta lo que es el derecho cliente-defensor".

En ese sentido, ha añadido, el PSOE será "muy cauteloso" con "los derechos que están en liza y a ponderarlos".