Rescatado tras caer a un pozo al intentar recuperar a su perro en una mina en Navasfrías (Salamanca)

Archivo - Minas de wolframio en Navasfrías (Salamanca). - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado este lunes a un varón que ha caído a un pozo con agua al intentar sacar a su perro del mismo, en una mina abondonada de wolframio en Navasfrías (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogido por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.24 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba del accidente ocurrido en la ruta de las minas abandonadas de wolframio el municipio, a la que se accede por un camino que sale del kilómetro 11 de la carretera DSA-370.

En el aviso, se detallaba que un varón que trataba de recuperar a su perro ha caído a al mencionado pozo, situado en una de las minas, y se encontraba consciente, pero no podía salir del agua.

El 1-1-2 ha trasladado la información a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia.

Finalmente, una dotación de Bomberos de Ciudad Rodrigo ha acudido al lugar y ha rescatado al varón, quien ha sido atendido por los sanitarios.