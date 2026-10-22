Rescatados tres montañeros en una zona escarpada de difícil acceso de Oseja de Sajambre (León)

LEÓN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero (León), ha rescatado durante la madrugada de este jueves a tres montañeros que habían quedado bloqueados en una zona escarpada de difícil acceso en las inmediaciones de Oseja de Sajambre.

La alerta fue recibida en la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil sobre las 22.03 horas de ayer, a través del servicio de emergencias 112, que informó de la situación de los tres hombres, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los montañeros, de 53, 54 y 57 años, se encontraban en el paraje de La Devesa, donde las características del terreno les impedían continuar la ruta con seguridad.

Tras activarse el dispositivo de rescate, los especialistas del Greim de Sabero localizaron a los afectados y procedieron a su evacuación. La intervención finalizó a las 4.30 horas, cuando los tres fueron trasladados hasta una zona segura, concretamente al aparcamiento de un establecimiento hostelero en la localidad de Vidosa (Asturias), donde tenían estacionado su vehículo.

Los tres montañeros se encontraban en buen estado y no precisaron asistencia sanitaria.