Rey lamenta que el PSOE abandone la negociación del pacto educativo porque no se puede predicar sin dar trigo

Publicado 06/03/2018 18:20:05 CET

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha lamentado este martes que el Partido Socialista haya abandonado la negociación del pacto sobre la Educación desde el convencimiento de que no es posible predicar sin dar después nada de trigo.

"Es una pena que no estén donde se les necesita, una auténtica pena", ha recriminado Rey al procurador socialista Fernando Pablos quien se ha interesado por las medidas que va a poner en marcha la Junta para rejuvenecer las plantillas del profesorado de las universidades públicas de Castilla y León, la sexta comunidad con la plantilla más envejecida en la que el 20 por ciento del profesorado se jubilará en los próximos 5 años.

Rey ha reconocido el problema de envejecimiento de las plantillas de profesores universitarios en Castilla y León, con especial incidencia en el caso de Salamanca donde el 59 por ciento del profesorado PDI tiene más de 50 años. "Es un problema importante al que hay que dar una solución estatal", ha explicado el consejero castellanoleonés, quien ha apelado también al papel de las comunidades y de las universidades dentro de su autonomía y para el que ha abogado por suprimir la tasa de reposición.

"Hace falta un pacto de estado por la universidad", ha insistido el consejero para afear que Pedro Sánchez se haya bajado de este pacto educativo que estaba en fase previa y sobre el que no se había empezado a hablar de dinero. "Sus acciones no me dejan escuchar sus palabras", ha advertido.