Rivera defiende el comercio "sin aranceles" y con "buenos productos"

Publicado 10/10/2019 14:14:42 CET

SALAMANCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha defendido el libre comercio, "sin aranceles" y con "buenos productos" en un acto en Salamanca en el que se ha referido a las medidas proteccionistas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No me gustan nada las barreras", ha manifestado en un acto en el que ha recordado también que ya votó en el Congreso a favor del libre comercio entre España y Canadá, mientras que el socialista Pedro Sánchez no lo hizo al estar "podemizado".

"Yo voy a defender a España en el mundo pero la voy a defender desde la libertad, creyendo en nuestros productos, no prometiendo subvenciones que luego no llegan, no comprando voluntades" ha añadido.

Por ello, en un encuentro con simpatizantes de Ciudadanos en Salamanca y tras insistir en que no quiere "aranceles", Rivera ha defendido de nuevo la libertad para comerciar.

"La mejor manera de proteger nuestra economía es con la libertad de comercio, es tener buenos productos, buenas denominaciones, cuidar esos productos, venderlos bien", ha dicho.

"Los que tenemos buenos productos no podemos tener miedo a la libertad, miedo deben tener los que tienen malos productos", ha apostillado en su defensa "sin aspavientos" de aranceles.