Margarita Robles y Carlos Martínez, hoy en Ávila. - PSOE

ÁVILA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha augurado que hoy se verá en el debate a cuatro en la Academia de Televisión a un Pedro Sánchez que ofrecerá "ocho años y medio de trabajo por y para España" frente a los de las "ocurrencias y las descalificaciones" y que no han tenido la oportunidad de gobernar.

En declaraciones realizadas en Ávila, momentos antes de participar en un acto de campaña del PSOE, la titular de Defensa ha apuntado que este modelo ofrece "una foto de una hora o de hora y media". "El presidente que vamos a ver es el de ocho años y medio trabajando por y para España en momentos difíciles. Un presidente que, muchas veces por sentido de Estado, por sentido de la responsabilidad, se ha tenido que callar ante las mentiras y ante las injusticias. Yo me quedo con una gestión de ocho años y medio y evidentemente Eso es lo único que a mí me importa", ha resumido.

Frente a él, ha situado a los de "la frase ocurrente, la descalificación", aquellos que, "a nivel de Estado, no han tenido oportunidad de Gobernar". "Y los que sí que si la han tenido aquí, precisamente en Castilla y León, han tenido muchas cosas que no han podido ofrecer a los ciudadanos. Lo hemos visto en el tema de los incendios, lo hemos visto en otras circunstancias", ha argumentado.

De ahí que haya reiterado que el Sánchez de hoy ofrecerá sus ocho años y medio de trabajo "por y para España". "Eso es lo que queremos y queremos seguir trabajando con rigor, con seriedad, sin hacer ruido", ha continuado.

En este contexto, ha cargado contra la oposición al Gobierno al no encontrar nunca "su apoyo" y sí "la crítica fácil, el insulto, la descalificación", incluso cuando se afrontaban "cuestiones internacionales que afectaban a España".

"Yo no voy a aceptar lecciones de aquellos que durante ocho años y medio lo único que han hecho han sido poner obstáculos, poner trabas, tanto en España como internacionalmente", ha añadido para dirigirse a aquellos indecisos a los que ha comprometido un Gobierno que trabaja con "compromiso, seriedad" y que "pide disculpas cuando le toca hacerl".

Por último, sobre las críticas de la 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo por "su ausencia" en campaña, Robles ha señalado la gestión y el trabajo que ha realizado estos años para "defender a España".

"Yo, a la señora Álvarez Toledo, lo único que puedo decir es que no soy una persona de frases preparadas, soy una persona de trabajo, de compromiso y de sentirme muy orgullosa de España y de voluntad de servicio a España y a los españoles. No voy a entrar en debates con alguien que no tiene gestión detrás", ha zanjado.