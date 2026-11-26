MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, se medirán este jueves en un debate electoral que dibujará los dos bloques ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

La campaña electoral afronta su recta final con un último debate televisado entre estos cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno, que se verán las caras en una cita organizada por la Academia de Televisión, apenas tres días antes de que los españoles acudan a las urnas.

Sigue el minuto a minuto del debate a cuatro: