Sánchez pide concentrar el voto en PSOE para evitar que se repita la historia de 2019

Sñanchez se hace una foto con una simpatizante en la Cúpula del Milenio de Valladolid, en el mitin de cierre de campaña. - CLAUDIA ALBA /EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes concentrar el voto "en el único partido que pude liderar un cambio" en Castilla y León, el Partido Socialista, para evitar "que se pueda repetir la historia de 2019", donde los socialistas fueron la formación más votada en la Comunidad, con 35 escaños, a seis de la mayoría, pero no pudieron formar gobierno.

Así lo ha puesto de manifiesto Sánchez durante el acto de cierre de campaña electoral que se ha celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid, donde ha querido arropar al candidato socialista a la presidencia de la Junta, Luis Tudanca.

"En 2019 el PSOE ganó las elecciones pero no gobernamos. Sabemos que ganar no significa gobernar", ha afirmado Sánchez, quien ha pedido que para que "no se repita la hitoria de un cambio" que votó Castilla y León en 2019 "y que los cuarteles generales de Madrid de la derecha impidió" se concentre el voto en el "único partido que puede liderar ese cambio", el Partido Socialista de Luis Tudanca.

Frente a este cambio que puede venir de la mano Tudanca, el secretario general del PSOE se ha referido a que tras 35 años de gobierno del PP hoy se habla "del estancamiento y el agotamiento de un proyecto político", el de los 'populares', más la involución de la ultraderecha, por lo que se ha mostrado convencido de que los castellanoyleoneses, "van abrir las puertas al cambio y la esperanza y van a cerrar la puerta a la coalición de PP y ultraderecha".

Por eso, Sánchez ha insistido en la importancia de ir a votar el día 13, porque "independientemente" de los recursos del Gobierno que puedan llegar a la Comunidad, es necesario que Castilla y León "tenga un presidente que crea en las potencialidades de esta tierra" y eso "sólo" se puede conseguir de la mano de Luis Tudanca.

Sobre el candidato socialista y el PSOECyL, Pedro Sánchez ha reconocido su capacidad de trabajo, tras siete años "trabajando a pie de calle, conociendo todos los territorios, todos los municipios, la realidad compleja" de esta Comunidad "tan rica y diversa y tan formidable" por lo que se ha dirigido a Luis Tudanca para decirle que siempre va a estar a su lado.

Y es que el presidente del Gobierno ha reconocido sentirse "profundamente orgulloso" del PSOE, orgulloso de "ver como hay una ola roja que impregna toda Europa", Italia, Alemania, Portugal, España... y "en pocos días Castilla y León" de la mano de Luis Tudanca, por lo que el líder socialista se ha mostrado convencido que con el voto de los ciudadanos ese deseo de cambio "va a ser una realidad".

