Puente ve un "2x1" para los votantes del PP: "Que pase Mañueco y se marche Casado"

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha vaticinado que este domingo los votantes del PP tienen la oportunidad de un "2x1", ya que si se quedan en casa en lugar de acudir a las urnas, pueden hacer "que pase Mañueco y se marche Casado".

"¿Qué más le van a hacer a los votantes?", se ha preguntado Puente sobre el electorado de los 'populares', a quienes ha acusado de "medir la resistencia" de la gente. Por ello, se ha puesto en el lugar de un votante del PP para reflexionar: "No estoy convencido con Mañueco, menos con Casado y, si me quedo en casa, a lo mejor pasa Mañueco y se marcha Casado... ¿es un 2x1, no?".

Así lo ha indicado el alcalde socialista durante su intervención en el mitin de cierre de campaña del candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, que ha tenido lugar este viernes en la Cúpula del Milenio de la capital vallisoletana y en el que ha intervenido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante los cerca de 1.500 asistentes a este colofón previo a las elecciones autonómicas de este domingo, 13 de febrero, el alcalde de Valladolid ha lamentado también la gestión de 35 años de gobiernos regionales del PP: "Si nos dan a nosotros 35 años... si me dan a mí 35 años, convierto esto en Nueva York, me traigo el mar y lo sustituyo por el Pisuerga".

El alcalde socialista, que ha arrancado carcajadas entre el público con esta afirmación, ha agradecido a militantes, simpatizantes y vecinos de Valladolid que nunca fallen ni dejen "solo" a un candidato: "Qué orgullo pertenecer a este partido, es increíble".

Así, ante los asistentes a la Cúpula del Milenio, ha señalado que "nadie duda de que el cambio está a la vuelta de la esquina: ni siquiera quien convocó estas elecciones". "Anda en estos días diciendo que él también se equivocó, que él pulsó el botón de no convocar, que él no quería", ha agregado, en referencia al candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, al que ha recordado que "esto ya no lo para absolutamente nadie".

"Después de 15 días de campaña, la plaga a la que había que parar en estas elecciones, el 'sanchismo', se ha tornado plaga pero para los votantes del PP", ha incidido, al tiempo que ha elogiado a Pedro Sánchez "y todo lo que representa".

Sobre el presidente del Gobierno, ha agregado que "empezó siendo el protagonista de esta campaña", ante un Mañueco "impulsado por las encuestas que le daban casi mayoría absoluta", razón por la que, ha indicado, "se vino arriba" optó por medirse con Sánchez en lugar de con Tudanca. "No se quién le engañó", ha rematado.

En este sentido, ha afeado al PP que "lo único que ha conseguido es resignación, desesperanza, pérdida de población y oportunidades" en una tierra que ha estado "desaprovechada en sus manos". Frente a ello, ha afirmado, "el horizonte es claro: oportunidad, esperanza y cambio o a la misma derecha, además, acompañada de la extrema derecha".

"Para los que no saben lo que es el fascismo", ha añadido, "Vox dice que Mañueco es un 'progre' y que la agenda de la derecha es socialdemócrata", por lo que ha animado a imaginar "lo que sería de esta tierra si esas políticas se convirtiesen, de verdad, en políticas de derecha acompañada de la extrema derecha". "Tenemos que pararla con la esperanza y el futuro que representa Tudanca", ha zanjado.