Santiago ve en el recurso del PP "un paso más" en "una política de sedición permanente" de incumplimiento de la CE

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida/Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha considerado que el recurso que planteó el Partido Popular para parar la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al TC de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supone "un paso más" en "una política de sedición permanente" de incumplimiento constitucional que ha achacado "a la derecha política" y "a la derecha judicial".

"Es inaudito en Europa que tengamos un Consejo del Poder Judicial vencido hace cuatro años con una derecha atrincherada negándose a cumplir el mandato constitucional", ha exclamado Santiago que ha recordado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional es un mandato de la Carta Magna y no del Gobierno o del Parlamento.

Santiago ha situado al PP y a la "derecha judicial" como los "claros responsables" del incumplimiento de la Constitución Española fruto de una "actitud politizada realmente inaceptable" que, según ha lamentado, "está provocando el escándalo en toda Europa".

"Si el poder constituyente no hubiera querido que en la designación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional intervinieran operadores políticos, el Parlamento o el Gobierno, pues así lo habría establecido", ha evidenciado el de IU que ha recordado en tono irónico que el PP siempre ha cumplido el mandato constitucional cuando ha tenido mayorías parlamentarias suficientes, en lo que ha tildado como una forma de cumplir la Constitución "a la carta".

"Eso no es de demócratas, eso es de sediciosos, evidentemente, y se están forzando las instituciones a unos niveles que lo que pone de manifiesto es que la derecha en este país, como ya sabemos, nunca hizo nada para que se acabara con la Dictadura; nunca hizo nada para que llegara la Democracia, más bien tuvo que adaptarse a la llegada de la Democracia y la Democracia le molesta cuando no tienen mayoría absoluta o cuando no tiene mayoría de gobierno", ha sentenciado.

Por otro lado, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida/Unidas Podemos ha destacado la "normalidad constitucional" que se vive en Cataluña y ha lamentado al respecto que los partidos de la derecha no reconozcan los avances que se producen en la sociedad española y que necesiten el conflicto para vivir, como demuestran, a su juicio, con sus "constantes" alusiones a ETA cuando la banda terrorista "desapareció afortunadamente hace diez años".

"Igualmente, la derecha española pues no supo manejar una crisis en Cataluña que la verdad, la realidad que puede ver cualquier español, es que este Gobierno y esta mayoría parlamentaria ha hecho que esa crisis desaparezca", ha reivindicado para aseverar que en Cataluña no hay manifestaciones ni proclamas independentistas ya que se respeta la "institucionalidad constitucional", una "normalidad constitucional" que, según ha ironizado, molesta a un PP que, según ha continuado en su argumentación, no hizo lo que ha conseguido el actual Gobierno y la actual mayoría parlamentaria que está "para aprobar leyes, para cambiar leyes y para mejorar leyes".

Santiago ha hecho especial hincapié en que el Gobierno de la nación y la mayoría parlamentaria están "constantemente arreglando problemas", una evidencia "unánime", a su juicio, "le cueste reconocerlo a quien le cuente reconocerlo", ha añadido para zanjar: "El problema en Cataluña desapareció y en Cataluña hay una situación constitucional normalizada".

Y respecto al procedimiento utilizado para sacar adelante en una sola votación la reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación y cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, Santiago ha insistido en que las leyes están "para arreglar problemas, no para crearlos" y ha pedido no hacer de pitonisos ni de adivinos a la espera de que eche a andar la norma.

"Si es la mejor solución o la intermedia o la peor lo veremos cuando hayan entrado en vigor y veremos las consecuencias. Si contribuyen a seguir arreglando el problema de Cataluña es evidente que habrá sido una buena decisión", ha considerado para insistir en que la intención de los legisladores ha sido "intentar gobernar de la forma más razonable" el país.

"Solucionar problemas, no crear problemas. Yo estoy seguro que esta ley va a contribuir a solucionar y normalizar aún más la situación en Cataluña, un paso más, el problema lo tienen aquellos que quieren vivir en el permanente conflicto", ha considerado también para recordar que la técnica de la tramitación legislativa urgente está en el Reglamento del Congreso de los Diputados y se ha utilizado "profusamente" por todos los gobiernos, también por parte de los la derecha a quien ha afeado sus "excusas de mal pagador".