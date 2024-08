Santoja garantiza la actuación de la Junta para que el castro calcinado de El Raso recupere "su esplendor"

ÁVILA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha garantizado que el castro de El Raso (Ávila) calcinado por las llamas recuperará "su esplendor".

"Está el Ayuntamiento, la Diputación y estamos también nosotros. No me preocupo de si una cosa nos corresponde o no legalmente. Nos corresponde a la Consejería de Cultura, moral y devocionalmente, contribuir a que este castro recupere todo su esplendor", ha avanzado dura su visita a la zona afectada por el incendio, en nivel 1 de peligrosidad, y que alcanzó ayer los restos arqueológicos, calcinando las viviendas musealizadas.

Santonja no se ha pronunciado sobre el origen de los incendios, que están investigándose, si bien los ha calificado de "abrumadores, tragedias" que "con mucha frecuencia son canalladas porque son intencionados, poniendo en riesgo vidas humanas, afectando a la naturaleza y en este caso al patrimonio histórico y cultural".

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, sí ha ido algo más allá en el origen de las llamas y, a pesar de recalcar que ambos incendios --este y el de Santa María del Tiétar, también en la zona aunque ya en el nivel 0-- están investigándose, la forma de producirse, especialmente el de El Raso, podría indicar que habría sido provocado y "el presunto pirómano" haber visto la oportunidad de hacer daño en esa zona del Tiétar.

Ambos responsables políticos, en cualquier caso, han resaltado la "excelencia" del operativo que desde el "primer momento" ha trabajado en las labores de extinción, y que han conseguido en un "tiempo muy corto estabilizar, controlar y casi extinguir los fuegos, dominándolos en un tiempo récord con personal humano y maquinaria".

Con respecto al uso de estas últimas, tanto el consejero como el delegado han querido transmitir tranquilidad ante las dudas de algunos vecinos al ver acudir a la zona buldóceres. "Que nadie se preocupe que no van a intervenir en la zona del castro, porque sabemos muy bien lo que es un yacimiento arqueológico", ha detallado.

Por su parte, el alcalde de Candeleda, Carlos Montesinos, ha reconocido estar "tranquilo" porque desde las distintas administraciones, Junta y Diputación, han mostrado su compromiso de intervenir en las labores de reconstrucción del patrimonio calcinado. "Aquí recibimos 22.000 visitas al año, un dato importante y para tener en cuenta", ha dicho, además de expresar su confianza en la recuperación de este yacimiento alcanzado por las llamas, que ha afectado ya a cerca de 18 hectáreas, de las cuales un "porcentaje alto" es el castro y las casas musealizadas.

"El operativo ha actuado de manera excepcional", han señalado, para matizar que ha contado con la participación de efectivos de la Junta, la Diputación de Ávila, así como con la participación de voluntarios de Protección Civil de Candeleda y de otras zonas limítrofes, medios de la Comunidad de Madrid y de Extremadura y también del BRIF de la Iglesuela, medios todos con los que se ha podido controlar el incendio "que actualmente está estabilizado", ha dicho Hernández.

"Un incendio con una peligrosidad potencial muy alta, no solo por las laderas escarpadas en estas zonas, sino porque era una tarde muy ventosa, y pudo acotarse inmediatamente evitando un mal mayor", ha continuado.

Ahora mismo el incendio de El Raso se encuentra en nivel 1 de peligrosidad, aunque estabilizado, y con la previsión de que a lo largo del día pudiera bajar al nivel cero, aunque José Franciso Hernández no ha asegurado nada ya que aún se están realizando labores de refresco y vigilancia hasta perimetrarlo y se estará alerta y con el operativo desplegado para tener controlado el incendio.

En la visita también ha estado presente el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, quien ha reafirmado la disposición y el compromiso de la institución para poder recuperar los daños patrimoniales una vez se realice el informe técnico pertinente.